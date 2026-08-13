約旦河西岸以色列屯民封鎖巴勒斯坦人住家 美大使批惡劣

約旦河西岸的以色列屯墾區居民近日封鎖一戶巴勒斯坦人住家後，向來力挺該屯墾區的美國駐以色列大使赫克比（MikeHuckabee）今天稱這是「惡劣的行徑」。

法新社報導，約旦河西岸那不魯斯（Nablus）附近的以色列屯墾者自9日起封鎖巴勒斯坦人住家，包含一名美國公民的住處，住戶表示他們的糧食和生活補給遭切斷。

針對外界批評美國應對方式，赫克比在社群媒體X平台回應說：「執行惡劣恐怖行動，意圖恐嚇和騷擾這戶家庭的人，這種行為令人作嘔。」

他指出「這種流氓行徑不可原諒」，並表示以色列已應美國要求介入處理。

赫克比曾任基督教福音派教會牧師，他是堅定的以色列支持者、反對巴勒斯坦建國，因此他這次表態引人注目。

根據目擊者說法，以色列軍方昨天派人赴現場拆除以色列屯墾者臨時搭建的一頂帳篷，但屯民拒絕離開，帶著毯子待在原地

以軍昨晚宣布將另派一個營到場維護秩序。

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日從加薩走廊（Gaza Strip）突襲以色列後，約旦河西岸的以色列屯民對巴勒斯坦人動用暴力的事件大幅增加。

約旦河西岸目前有300萬巴勒斯坦人居住，還有超過50萬以色列屯民。根據國際法規定，這些屯墾區實屬違法。