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俄總統普亭訪擇捉島 日相高市強烈抗議：絕不允許

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

俄國媒體今天報導，俄羅斯總統普亭首度訪問由俄國控制的南千島群島（Southern Kurils）。由於日本同時主張擁有這些島嶼的主權，日相今天就此表示，「強烈抗議」。

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）描述，普亭視察完俄羅斯遠東地區的海軍軍演之後，首度親自造訪南千島群島一部分的擇捉島，並參觀島上的水產加工工廠。俄羅斯總統府今天也證實普亭已訪問這座島嶼。

由於雙方一直未解決以領土為主的爭議，俄日從未簽署正式的第二次世界大戰和平條約。俄羅斯稱呼這些群島為南千島群島；日本則稱之為「北方領土」或「北方四島」。

雙方稱呼島嶼的方式相當相似，日文稱為國後島（Kunashiri，俄文為Kunashir）、齒舞群島（Habomai，俄文相同）、色丹島（Shikotan，俄文相同）、擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup）。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市今天在首相公邸表示，「自從普亭總統2024年1月表示絕對會訪問北方領土之後，日本政府多次告訴俄方，希望總統不要訪問北方領土。儘管如此，普亭總統今天仍訪問擇捉島，對此強烈抗議」。

高市也強調，「北方領土在歷史上與國際法上，為我國固有領土。俄羅斯現職總統這回訪問擇捉島，與日本在北方領土的立場相左，此舉傷害日本國民感情，絕對不允許」。

她接著表示，「日俄關係因為俄羅斯入侵烏克蘭變得嚴峻。日本在這段期間儘量努力，不過這次的訪問不得不說，使日本國內的對俄觀感更為嚴峻，更難恢復雙方中長期性的關係。」

高市表示，「希望俄羅斯方面，嚴正看待此事的嚴重性」。

日本電視台（Nippon TV）報導，普亭（Vladimir Putin）12日訪問位在遠東的薩哈林州（SakhalinOblast），提到這些島嶼時重申是俄羅斯的領土，「明確記載在作為第二次世界大戰結果的國際文件中」。

而莫斯科當局近年加速開發這幾座島嶼。日本媒體普遍解讀，普亭此行欲向國內與國外展現俄羅斯實質掌控這些島嶼，以及有意牽制因為俄國入侵烏克蘭而制裁俄國的日本。

俄羅斯 俄國 主權

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