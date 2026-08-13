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日本修改皇室典範後 皇族首度公開發言回應

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本皇位第一順位繼承人秋篠宮文仁親王今天被問及「皇室典範」時表示，認同日皇德仁「盼獲得國民理解」的立場。他說：「我自己也有很多想法。我認為陛下所說的很有道理。」

共同社指出，這是日本國會於7月修改「皇室典範」過後，日本皇族首度就此公開發表言論。

日本「皇室典範」規定，皇位由父系血統的男性繼承，目前年輕一輩的皇位繼承人僅剩日皇德仁唯一的弟弟秋篠宮文仁親王，以及文仁的兒子悠仁親王。

日本國會高層6月10日彙整修改皇室典範法有關的國會共識後的隔天，日皇德仁首度就此發表看法。他表示，「我避免對制度本身發表意見」，但同時希望相關措施能夠「獲得國民的理解」。

後來，日本國會7月17日通過「皇室典範」修正案，規定女性皇族婚後可選擇留在皇室；成為養子的父系男子本人不具有皇位繼承資格，但若養子日後生下男孩，其子則有資格繼承皇位。

而這次修法的另一層意思也是，日皇夫婦的獨生女愛子內親王仍沒有皇位繼承權。

另外，日相高市早苗政府急於修改「皇室典範」引發部分批評。立憲民主黨參議員長濱博行表示，「對於已流於形式的國會審議，我感到強烈的不協調感」。日本共產黨參議員小池晃則批評，「執著於由父系男性繼承皇位，只會助長日本社會歧視女性。」

共同社與日本TBS電視台報導，秋篠宮夫婦即將在下週正式訪問巴拉圭，並於今天上午召開行前記者會。文仁被問及7月修改的「皇室典範」時回應，「我自己也有很多想法。我認為陛下在前些日子所說的很有道理。」

文仁也在記者會表示，「我也是有血有肉的人」、「當然也有很多想法」、「社會能持續進步是很重要的，所以各式各樣的人不斷思考究竟怎樣才是最好的狀態，這一點很重要。」

他談到次女佳子與長子悠仁時表示，「身為父母，我希望他們能夠幸福地走自己的人生道路。」

日本 皇室 文仁親王

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