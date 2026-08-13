尚比亞大選登場希奇萊馬拚連任 經濟政績受考驗

尚比亞選民今天前往投票所投票，在經濟困境考驗施政成績之際，總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）正尋求連任，以繼續治理這個盛產銅礦的國家。

法新社報導，尚比亞各地投票所於早上6時開放，預計將於12個小時後關閉，全國共有870萬名選民登記投票。

尚比亞長期以來被視為非洲較為穩定的民主國家之一，隨著外界擔憂希奇萊馬政府在承諾推動經濟更強勁復甦的同時，也限縮異議聲音的空間，使得這個非洲南部國家受到關注。

64歲的商業大亨希奇萊馬2021年在第6度參選時勝出，如今主打創造就業機會與雄心勃勃的基礎設施計畫，期望爭取最後一個5年任期。

在另13名候選人中，他的主要挑戰者是蒙杜比萊（Brian Mundubile），蒙杜比萊曾在2011年到2021年執政的愛國陣線（Patriotic Front）政府中擔任部會首長。

在反對黨聯盟支持下，蒙杜比萊代表剛成立的國家和解團結繁榮黨（National Reconciliation Party for Unityand Prosperity, NRPUP）於5月加入選戰，為長期看來都是希奇萊馬穩操勝券的選戰增添變數，而國家和解團結繁榮黨的主要政治基礎來自前執政黨。

現年55歲的蒙杜比萊昨天告訴法新社，政府已加強對他政黨競選活動的限制，他不認為這場選舉是自由且公平的。

他形容尚比亞嚴重分裂，如果在野黨勝選，他將從「全國重啟」與和解開始。他表示：「在一個分裂的國家，你所能推動的發展非常有限。」