大陸天文台疑設衛星追蹤設施 紐情報局：恐蒐軍事情報

紐西蘭安全情報局（NZSIS）表示，他們阻止了一家與中國政府關係密切的天文台在紐西蘭裝置衛星追蹤設施的企圖。這家情報機構在年度評估中示警，紐西蘭面臨的間諜活動環境正日益危險。

路透社報導，紐西蘭安全情報局指出，與北京政府關係密切的中國紫金山天文台（Purple MountainObservatory），曾透過一家紐西蘭當地企業尋求裝置地面太空基礎設施。紐方研判，這家當地企業可能不知道相關設施能夠蒐集具有軍事價值的情報。

紐西蘭安全情報局沒有透露這家紐西蘭企業名稱，也未詳細說明當局如何阻止相關計畫。

紐西蘭安全情報局在今天公布的「2026安全威脅環境評估」中提出這項警告。報告指出，中國是被紐西蘭發現唯一「大規模」從事間諜活動的國家。

紐西蘭安全情報局局長韓普頓（Andrew Hampton）說：「我們在上一份報告中形容當前威脅環境是近年來最具挑戰性的，而過去12個月我們所見惡意行為與活動，對紐西蘭這樣的幅員、位處南太平洋的國家而言，正變得更具威脅性。」

中國駐紐西蘭大使館尚未回覆路透社的置評請求，紫金山天文台也未回覆電郵詢問。

紐西蘭安全情報局指出，中國情報機構是他們面臨最活躍的間諜威脅，但稱這項評估不應阻止紐西蘭機構與中國企業或組織進行貿易與合作，並呼籲各界在海外商業與研究合作方面採取「睜大雙眼」的態度。

根據紐西蘭安全情報局，中國的國家安全法律可能要求中國個人及組織配合情報機構，包括交出資料、智慧財產或系統存取權限。就紫金山天文台的個案而言，他們研判，若相關資料被蒐集，最終將自願提供給中國政府。

紐西蘭位處南太平洋，使其成為部署地面系統、追蹤衛星、太空碎片及其他科學資料的理想地點。紐西蘭同時也是「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一，另外四個成員為美國、英國、加拿大及澳洲。

紐西蘭安全情報局表示，外國政府正鎖定紐西蘭政府機構、企業、大學及研究人員，企圖取得非公開資訊、創新科技及智慧財產，手段包括網路入侵、招募內部人員、學術合作、設立掩護公司及透過商業中介等。