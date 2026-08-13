快訊

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

聽新聞
0:00 / 0:00

影／普亭首登北方四島！日本強烈抗議：我國固有領土

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭12日在薩哈林州外海視察太平洋艦隊演習最後階段期間，登上「瓦良格號」近衛飛彈巡洋艦。歐新社
俄羅斯總統普亭12日在薩哈林州外海視察太平洋艦隊演習最後階段期間，登上「瓦良格號」近衛飛彈巡洋艦。歐新社

俄羅斯總統普亭前往遠東的薩哈林州期間，13日造訪俄日存在領土爭議的千島群島擇捉島，日本外務大臣茂木敏充隨即提出強烈抗議。

路透與塔斯社報導，莫斯科與東京從未簽署正式的第二次世界大戰和平條約，主要障礙是雙方對日本稱為北方領土的島嶼存在尚未解決的領土爭議。俄羅斯實際控制整個千島群島，並稱為庫里爾群島（Kuril Islands），擇捉島則稱為伊圖魯普島（Iturup）。

根據報導，這是普亭首次親自造訪千島群島。他在視察俄羅斯遠東地區的海軍演習後，造訪伊圖魯普島上的亞斯內魚類加工廠。克里姆林宮新聞處發布的影片顯示，身穿深色西裝的普亭站在室內，看著桌上的大型鮪魚和大比目魚，兩名官員則談論漁業與魚類洄游習性。

影片可見，普亭停下來品嘗當地魚卵，並對一群伊圖魯普島居民表示：「你們那裡的天氣真好，就像度假勝地一樣！」一名看似30多歲的女子開玩笑回答：「我們還以為是您安排的！」

TBS電視報導，茂木敏充在外務省的X發文表示：「我今天獲悉俄羅斯總統普亭造訪擇捉島。包括擇捉島在內的北方四島，無論從歷史或國際法角度來看，都是我國固有領土，日本政府對這次訪問提出強烈抗議。」

共同社報導，包括前蘇聯時期在內，普亭是第二位造訪北方四島的國家元首；俄羅斯前總統麥德維夫曾於2010年11月造訪國後島，成為首位造訪北方四島的俄羅斯總統。分析認為，普亭此舉意在向國內外表明，俄方不會在領土問題上妥協，也不會接受日本歸還領土的要求。

普亭 北方四島 日本 俄羅斯

延伸閱讀

川普祕密換機小兒科！普亭藏行蹤到官邸辦公室都一樣 植物枯萎才露餡

歐盟新制裁准售被扣俄船貨物 普亭批「強盜行為」揚言以牙還牙

周陽山／普亭的抉擇與俄烏的國運

高市早苗熱線伊朗總統 籲荷莫茲海峽不應收額外費用

相關新聞

影／普亭首登北方四島！日本強烈抗議：我國固有領土

俄羅斯總統普亭前往遠東的薩哈林州期間，13日造訪俄日存在領土爭議的千島群島擇捉島，日本外務大臣茂木敏充隨即提出強烈抗議。

美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

華爾街日報報導，美國陸軍今年4月至5月在德國舉行「聯合決心」軍演時，與擁有近4年半實戰經驗的烏克蘭無人機部隊正面交鋒，結果一個美軍裝甲旅遭「殲滅」。知情美國官員及參演人士透露，烏軍無人機輕易發現美軍重型裝甲車輛，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定的關鍵破口，隨後再遭投彈無人機及 FPV自殺無人機接連模擬摧毀，甚至因「擊殺」速度太快，美軍裝甲車必須不斷重新投入演習，才能讓訓練繼續。

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

美國退役海軍少將蒙哥馬利受訪福斯新聞網示警，俄羅斯可能正向中國大陸提供關鍵的潛艦靜音技術，使中國潛艦更難被美軍偵測，恐削弱美國長期以來的水下作戰優勢，增加美軍因應潛在台海衝突的難度。

烏克蘭愛國者見底！澤倫斯基急向美國求售 庫存10%可擋俄所有彈道飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基接受CNN訪問時表示，烏克蘭目前擁有的攔截彈，僅達所需美援數量的十分之一，難以阻止俄羅斯激增的彈道飛彈攻擊。他還說他每天都在撥打「數以百萬計」的電話，私下與盟友協商交換條件，以求獲得更多攔截彈。

川習會重大成果卡關！美中投資委員會零進度 專家揭內部分歧

香港南華早報13日報導，美中貿易全國委員會會長譚森表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5月會晤後同意成立美中投資委員會，但雙方至今尚未啟動磋商程序，也未準備好與民間部門展開討論，顯示委員會進度停滯。

社會主義派席捲初選 凸顯美國民主黨的結構危機

意識形態更偏社會主義的候選人紛紛在黨內初選出線，將代表民主黨投入年底期中選舉，引起黨內建制派憂心。紐約時報專欄作家Tressie McMillan Cottom分析，打著社會主義旗幟的候選人能勝出，是因為他們傾聽民意。聯合報數位版將其專欄Socialists Are Winning Because They Listen to People翻譯為中文，以下為文章內容。 我們正目睹美國政治的社會主義復興嗎？ 自曼達尼當選紐約市長以來，各種政治分析拼湊在一起，會讓人以為我們要不是活在左派思想的黃金時代，就是共產主義者即將駕到。 或許有一天這會成為美國選舉必須面對的政治現實，但現在還不是。沒錯，許多偏左的候選人在上周表現出色，其中幾人在密西根州和堪薩斯州的初選中取得了引人注目的勝利。但也有不少溫和派民主黨候選人在各自的選區中勝出。有些勝選候選人擁有充裕的競選資金，另一些人則是在資源極度不利的情況下參選。不過，其中最出色的候選人都在進行同一類型的競選：他們明白，民主黨若想贏得選舉，就必須組織選民、動員選民，而不是只把選民當成募款對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。