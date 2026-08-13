泰國否認軍事合作為籌碼 重申與美安全合作關係

泰國政府重申，與美國長期軍事與安全合作關係將維持既定安排，與美方的安全合作與正在進行的美國關稅談判屬於不同領域，不會將軍事合作作為談判籌碼。

泰國政府發言人拉查達（Rachada Dhnadirek）12日否認外媒報導，指泰國準備將與美國的安全與軍事合作，包括年度「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）聯合軍演，與對美貿易談判掛鉤，相關說法並非政府政策。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國政府沒有計劃將與美國的軍事與安全合作作為貿易談判籌碼。

拉查達表示，與美國的貿易談判基於泰國的經濟利益、公平和平衡的原則，所有提案都會評估對農民、企業、製造商和公眾的影響。

泰國政府這項澄清是回應彭博社日前引述知情官員報導，泰國曾考慮向川普政府發出警告，若美國執意實施高額關稅，可能迫使泰國減少軍事合作，包括作為兩國軍事同盟核心基礎的「金色眼鏡蛇」聯合軍演。

報導稱，這項提案旨在警告川普政府，懲罰性貿易措施可能危及美國與東南亞的安全合作關係。

民族報（The Nation）指出，針對該報導，拉查達說：「泰國與美國的關係廣泛且深厚，涵蓋經濟、貿易、安全以及人民交流等多個層面，各領域皆依其自身框架與國家利益運作，政府不會犧牲一個領域的國家利益，以換取另一個領域的利益。」

拉查達表示，泰美雙邊安全合作，包括2027年的「金色眼鏡蛇」軍演，將依既有多年期規劃持續推動，不受貿易談判影響。她說，相關合作具有本身的重要性，是依既定協議推動，而非作為貿易談判工具。

2027年的「金色眼鏡蛇」軍演將是第46屆演習，是依照2025年至2030年的6年訓練計畫舉行，共有31國參加。

泰美兩國擁有長達數十年的安全夥伴關係，泰國是美國在東南亞僅有的2個條約盟國之一，泰美同盟關係長期支持著美國在東南亞的軍事參與。

曼谷時報指出，隨著中國在東南亞地區影響力擴大，戰略意義仍然十分重要。

泰國目前正尋求改善對美貿易條件。美方已提議對泰國多數出口商品課徵12.5%關稅，泰國去年對美貿易順差達514億美元（約新台幣1.6兆元）。