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韓美乙支自由護盾軍演將登場 聯合國軍增派人員支援

中央社／ 首爾13日專電

韓美聯合軍演將於17日登場，除韓美軍隊外、聯合國軍司令部也會參與，並增派人員加入。副司令溫特今天表示，聯合軍演是演練若有突發衝突時，如何協調提供防禦協助的機會。

韓美聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）即將在17日至27日舉行，澳洲陸軍中將、聯合國軍司令部副司令溫特（Scott Winter）今天赴首爾外媒協會，介紹軍演期間聯合國軍司令部的任務與角色。

聯合國軍司令部根據1950年韓戰爆發後的聯合國決議成立，溫特指出，自1953年簽署停戰協定以來，聯合國軍司令部的成員國致力於2項核心任務，包括執行停戰協定；以及在有突發事件或衝突時，協調成員國對防禦南韓的貢獻。溫特表示，像UFS這樣的軍演，就是演練這2項使命的機會。

溫特提及，在聯合國軍司令部18個成員國中，本週有11國另外派了共70名人員加入，為此次演習提供額外支援。

對於北韓、俄羅斯的關係日漸加深，溫特表示，北韓利用了烏克蘭戰爭測試多項飛彈系統，也獲取現代戰場經驗。不過他也強調，「在聯合國軍司令部成員國之中，擁有豐富現代戰場戰術與作戰方法的經驗，我們將這些專業知識與經驗融入與韓國的夥伴關係中。」

至於北韓今年頻繁試射飛彈，溫特表示，「北韓的任何挑釁，特別是飛彈試射，都是我們非常密切關注的事。」他也提到，目前正仔細觀察對方行動，同時也保持謹慎，不要將可能只是例行性測試的行動，與某種戰略訊息混為一談。

溫特強調，「對我們來說，面對此類挑釁，我們能夠匯聚18個成員國的力量，這正是聯合國軍司令部為區域安全所帶來的價值。」他指出，作為一個多國架構，「我知道我們對威懾力發揮了重要作用，像這樣的演習使我們能夠演練在突發狀況下的應對措施」。

據外電報導，考量到北韓軍人已從烏克蘭戰場獲得經驗，本次演訓將包括如何反制無人機、衛星定位干擾及網路攻擊，反映戰爭型態的轉變。

演習將有約1萬8000名南韓軍人參與，規模與往年相當，並將聚焦在朝鮮半島面臨的威脅，以及南韓的防衛。

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