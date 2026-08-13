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美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

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美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍維吉尼亞級核攻擊潛艦「伊利諾號」。美聯社
美軍維吉尼亞級核攻擊潛艦「伊利諾號」。美聯社

美國退役海軍少將蒙哥馬利受訪福斯新聞網示警，俄羅斯可能正向中國大陸提供關鍵的潛艦靜音技術，使中國潛艦更難被美軍偵測，恐削弱美國長期以來的水下作戰優勢，增加美軍因應潛在台海衝突的難度。

蒙哥馬利（Mark Montgomery）現為美國智庫「保衛民主基金會」網絡與技術創新中心（CCTI）資深研究員。他受訪表示：「俄國正把極其重要的技術交給中國，據稱俄方正提供潛艦靜音技術。」他指出，美軍長期仰賴技術與匿蹤能力，在水下作戰維持對中國的不對稱優勢，「這項優勢只要有任何削弱，都是大事」。

中國潛艦的推進與靜音技術一直是弱項，也是北京長年亟欲補強的能力，因此俄國若確實提供相關技術，恐直接縮小美中在水下作戰領域的差距。靜音技術可降低潛艦聲學特徵，使其更難被偵測追蹤。

報導指出，美國潛艦是美方因應潛在印太衝突的重要力量，若中國潛艦靜音能力提升，將增加美軍在台灣周邊水域追蹤、嚇阻及反制解放軍海軍的難度。

俄國大使館尚未回應，美國印太司令部拒絕評論。

中國駐美大使館未直接回應北京是否獲得俄羅斯潛艦靜音技術，僅強調中俄軍事合作「不結盟、不對抗、不針對第三方」，並稱相關合作有助維護兩國安全及區域和平，呼籲外界停止「毫無根據的揣測」。使館另重申台灣問題屬中國內政，敦促美方維護美中關係及台海穩定。

事實上，美國太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）去年4月出席參議院軍事委員會聽證會就曾示警，中國正從俄國獲得「可能包括潛艦靜音方面的協助」。他指出，中國透過工具機、成熟製程晶片等支援俄羅斯戰爭機器，莫斯科則以自身較具優勢的軍事技術回饋北京。

蒙哥馬利表示，這種互補式交換反映俄中關係持續深化，雙方愈來愈常提供彼此欠缺的能力，「這種交易式關係，正讓美國及其最重要的盟友與夥伴面臨風險」，對歐洲到印太地區構成挑戰。

蒙哥馬利並指出，中國不僅增加對俄投資與貿易，也提供俄方彈道飛彈、巡弋飛彈及極音速飛彈所需零組件，協助維持俄國經濟與戰爭機器運轉；作為回報，莫斯科也愈來愈願意向北京提供過去不願分享的軍事技術。

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