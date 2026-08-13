快訊

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭愛國者見底！澤倫斯基急向美國求售 庫存10%可擋俄所有彈道飛彈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯11日對烏克蘭首都基輔發動飛彈攻擊，市區升起濃煙。路透
俄羅斯11日對烏克蘭首都基輔發動飛彈攻擊，市區升起濃煙。路透

烏克蘭總統澤倫斯基接受CNN訪問時表示，烏克蘭目前擁有的攔截彈，僅達所需美援數量的十分之一，難以阻止俄羅斯激增的彈道飛彈攻擊。他還說他每天都在撥打「數以百萬計」的電話，私下與盟友協商交換條件，以求獲得更多攔截彈。

俄羅斯正利用烏克蘭愛國者攔截彈庫存幾乎歸零的弱點，近幾周迅速增加彈道飛彈攻擊，首都基輔遭受的打擊尤其嚴重。澤倫斯基表示，如果美國出售現有愛國者攔截彈庫存的5%，烏克蘭就能撐過冬季並挽救人民生命；如果出售10%，就能摧毀俄羅斯所有來襲彈道飛彈，「但我現在只有1%」。

他指出，烏克蘭今年的攔截彈數量僅為2025年的五分之二，俄羅斯每月擁有的彈道飛彈卻是以往的2倍，「每晚都會遭到攻擊，每月還會遭遇4到5次大規模攻擊。那些夜晚非常可怕，人民確實非常英勇、非常堅韌，但他們累了。」烏克蘭官方並未公開2025年全年實際取得的「愛國者」攔截彈總數。

美伊戰爭期間，美國與波斯灣國家為應對伊朗發射的飛彈及低成本無人機，動用數十枚攔截彈，導致全球陷入愛國者攔截彈短缺。烏克蘭受到的衝擊最為嚴重，部分城市在某些夜晚面對莫斯科的火箭攻擊，似乎毫無防禦能力。

澤倫斯基罕見透露，他每天都在設法爭取更多攔截彈，其中涉及一些希望保密的交易。他說：「這就是我每天的生活：設法從1%增加到5%。我還有幾個月，要打數以百萬計的電話，試著拿某些東西交換攔截彈，甚至做了一些無法透露的事情。這不代表不合法，但我不能談論。」

美國總統川普在北約安卡拉峰會期間表示，將允許烏克蘭取得許可，自行生產愛國者攔截彈，但幾天後又稱對這項構想仍不確定。愛國者飛彈系統製造商已派員前往基輔討論，但至今仍未取得成果。澤倫斯基表示，川普雖看似承諾讓烏克蘭自行生產愛國者攔截彈，但如何落實仍存在疑問。

澤倫斯基說，他希望能取得許可，但烏克蘭目前既沒有相當於美國庫存5%的愛國者攔截彈，也未獲准自行生產，「這對我來說是一項重大挑戰，也是這場戰爭爆發以來，我面臨的最大挑戰之一」。

澤倫斯基透過電話與訊息直接向白宮懇求，也透過盟友間接遊說，希望美方增加愛國者飛彈援助，但不願透露近期與川普政府互動的其他細節。他也證實，最近曾與美國副總統范斯通話，但拒絕說明范斯是否如金融時報報導，要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯一座黑海石油港口。

戰略暨國際研究中心曾估算，愛國者飛彈庫存在美伊戰前有2330枚，至4月停火生效時，已降至1030枚；經過七月數回合交戰，估計剩餘庫存降為759枚至827枚，比衝突爆發前大減至少65％。

澤倫斯基 烏克蘭 彈道飛彈 愛國者 俄羅斯

延伸閱讀

美副總統一通電話要烏克蘭停炸黑海油輪 澤倫斯基為何肯點頭？

烏克蘭打擊俄國黑海港市 穀物設施傳遇襲暫停運作

美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

俄軍改轟烏克蘭加油站 7月以來超過200間遇襲

相關新聞

影／普亭首登北方四島！日本強烈抗議：我國固有領土

俄羅斯總統普亭前往遠東的薩哈林州期間，13日造訪俄日存在領土爭議的千島群島擇捉島，日本外務大臣茂木敏充隨即提出強烈抗議。

美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

華爾街日報報導，美國陸軍今年4月至5月在德國舉行「聯合決心」軍演時，與擁有近4年半實戰經驗的烏克蘭無人機部隊正面交鋒，結果一個美軍裝甲旅遭「殲滅」。知情美國官員及參演人士透露，烏軍無人機輕易發現美軍重型裝甲車輛，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定的關鍵破口，隨後再遭投彈無人機及 FPV自殺無人機接連模擬摧毀，甚至因「擊殺」速度太快，美軍裝甲車必須不斷重新投入演習，才能讓訓練繼續。

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

美國退役海軍少將蒙哥馬利受訪福斯新聞網示警，俄羅斯可能正向中國大陸提供關鍵的潛艦靜音技術，使中國潛艦更難被美軍偵測，恐削弱美國長期以來的水下作戰優勢，增加美軍因應潛在台海衝突的難度。

烏克蘭愛國者見底！澤倫斯基急向美國求售 庫存10%可擋俄所有彈道飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基接受CNN訪問時表示，烏克蘭目前擁有的攔截彈，僅達所需美援數量的十分之一，難以阻止俄羅斯激增的彈道飛彈攻擊。他還說他每天都在撥打「數以百萬計」的電話，私下與盟友協商交換條件，以求獲得更多攔截彈。

川習會重大成果卡關！美中投資委員會零進度 專家揭內部分歧

香港南華早報13日報導，美中貿易全國委員會會長譚森表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5月會晤後同意成立美中投資委員會，但雙方至今尚未啟動磋商程序，也未準備好與民間部門展開討論，顯示委員會進度停滯。

考量衝擊與大陸和南韓關係 日媒：高市早苗擬不參拜靖國神社

日本共同社引述知情人士報道，日本首相高市早苗不打算在本月15日的日本戰敗紀念日參拜靖國神社，目前正就相關安排展開協調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。