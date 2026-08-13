伊朗處決抗議者打壓異議 逾30國聯合譴責籲立即停止

法國、英國和加拿大等30多國與歐盟今天發表聯合聲明，譴責伊朗以死刑處決抗議者以「打壓異議」，呼籲立即停止執行死刑，並釋放所有遭強行拘留者。

法新社報導，聲明指出，「以最強烈的措辭，譴責伊朗持續處決抗議者及濫用死刑的行為…以死刑打壓異議、恐嚇社會大眾，並懲罰行使基本人權者的做法，絕不可能具有合法正當性。伊朗人民必須能夠自由行使言論自由與和平集會的權利，而無需心存恐懼。」

法國外交部告訴法新社，在最初26國與歐盟外交高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）加入後，「其他國家也相繼加入這份聲明」，連署國總數達32國。

澳洲、紐西蘭、愛爾蘭、義大利、德國及多個歐洲國家均呼籲伊朗「立即停止死刑，並釋放所有遭強行拘留的人士」。

在這份聲明發表前，由於伊朗今年稍早爆發全國性反政府示威，加上2月爆發的中東戰爭，死刑處決人數近幾個月來快速攀升，引發聯合國與人權組織密切關注。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）8月稍早曾表示，德黑蘭當局正以死刑作為「塑造恐懼」的工具。

據聯合國統計，自3月19日以來，至少有56人因涉嫌危害國家安全罪名遭處決，其中27人涉及與抗議活動有關的案件。圖克表示，另有超過100人面臨類似罪名指控，隨時可能遭到處決。

聯合國和人權團體警告，這些案件普遍缺乏公正審判，且存在強迫認罪的情況。

法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）在社群平台X發表這份聯合聲明並指出：「在伊朗人民挺身而出要求正義與尊嚴，卻遭受大規模暴行襲擊的7個月後，這個政權仍持續進行處決。」