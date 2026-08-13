快訊

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗處決抗議者打壓異議 逾30國聯合譴責籲立即停止

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

法國、英國和加拿大等30多國與歐盟今天發表聯合聲明，譴責伊朗以死刑處決抗議者以「打壓異議」，呼籲立即停止執行死刑，並釋放所有遭強行拘留者。

法新社報導，聲明指出，「以最強烈的措辭，譴責伊朗持續處決抗議者及濫用死刑的行為…以死刑打壓異議、恐嚇社會大眾，並懲罰行使基本人權者的做法，絕不可能具有合法正當性。伊朗人民必須能夠自由行使言論自由與和平集會的權利，而無需心存恐懼。」

法國外交部告訴法新社，在最初26國與歐盟外交高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）加入後，「其他國家也相繼加入這份聲明」，連署國總數達32國。

澳洲、紐西蘭、愛爾蘭、義大利、德國及多個歐洲國家均呼籲伊朗「立即停止死刑，並釋放所有遭強行拘留的人士」。

在這份聲明發表前，由於伊朗今年稍早爆發全國性反政府示威，加上2月爆發的中東戰爭，死刑處決人數近幾個月來快速攀升，引發聯合國與人權組織密切關注。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）8月稍早曾表示，德黑蘭當局正以死刑作為「塑造恐懼」的工具。

據聯合國統計，自3月19日以來，至少有56人因涉嫌危害國家安全罪名遭處決，其中27人涉及與抗議活動有關的案件。圖克表示，另有超過100人面臨類似罪名指控，隨時可能遭到處決。

聯合國和人權團體警告，這些案件普遍缺乏公正審判，且存在強迫認罪的情況。

法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）在社群平台X發表這份聯合聲明並指出：「在伊朗人民挺身而出要求正義與尊嚴，卻遭受大規模暴行襲擊的7個月後，這個政權仍持續進行處決。」

伊朗 歐盟 外交部

延伸閱讀

伊朗索賠換重開荷莫茲！川普反擊算總帳 畫談判新紅線

美伊互相索賠加劇談判！波灣國家接受最不壞選項 伊朗痛苦指數飆91.1%

高市早苗熱線伊朗總統 籲荷莫茲海峽不應收額外費用

川普向伊朗索取衝突賠償 和談前景再添變數

相關新聞

影／普亭首登北方四島！日本強烈抗議：我國固有領土

俄羅斯總統普亭前往遠東的薩哈林州期間，13日造訪俄日存在領土爭議的千島群島擇捉島，日本外務大臣茂木敏充隨即提出強烈抗議。

美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

華爾街日報報導，美國陸軍今年4月至5月在德國舉行「聯合決心」軍演時，與擁有近4年半實戰經驗的烏克蘭無人機部隊正面交鋒，結果一個美軍裝甲旅遭「殲滅」。知情美國官員及參演人士透露，烏軍無人機輕易發現美軍重型裝甲車輛，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定的關鍵破口，隨後再遭投彈無人機及 FPV自殺無人機接連模擬摧毀，甚至因「擊殺」速度太快，美軍裝甲車必須不斷重新投入演習，才能讓訓練繼續。

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

美國退役海軍少將蒙哥馬利受訪福斯新聞網示警，俄羅斯可能正向中國大陸提供關鍵的潛艦靜音技術，使中國潛艦更難被美軍偵測，恐削弱美國長期以來的水下作戰優勢，增加美軍因應潛在台海衝突的難度。

烏克蘭愛國者見底！澤倫斯基急向美國求售 庫存10%可擋俄所有彈道飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基接受CNN訪問時表示，烏克蘭目前擁有的攔截彈，僅達所需美援數量的十分之一，難以阻止俄羅斯激增的彈道飛彈攻擊。他還說他每天都在撥打「數以百萬計」的電話，私下與盟友協商交換條件，以求獲得更多攔截彈。

川習會重大成果卡關！美中投資委員會零進度 專家揭內部分歧

香港南華早報13日報導，美中貿易全國委員會會長譚森表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5月會晤後同意成立美中投資委員會，但雙方至今尚未啟動磋商程序，也未準備好與民間部門展開討論，顯示委員會進度停滯。

考量衝擊與大陸和南韓關係 日媒：高市早苗擬不參拜靖國神社

日本共同社引述知情人士報道，日本首相高市早苗不打算在本月15日的日本戰敗紀念日參拜靖國神社，目前正就相關安排展開協調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。