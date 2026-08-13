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後馬杜洛時代首輪談判 委內瑞拉朝野達兩大共識

中央社／ 卡拉卡斯12日綜合外電報導

委內瑞拉強人馬杜洛遭美方逮捕下台後，委國臨時政府與反對派代表今天結束意在推動國家和解的首輪會談，雙方並就司法改革等重大議題達成初步共識。

法新社報導，雙方發布的聯合聲明指出，經過數日討論，已在兩大議題上達成共識：推動司法體系改革，並尋求動用遭凍結資金以協助震災重建。

雙方承諾「啟動促進司法體系轉型的程序」，包括針對最高法院推動「組織法改革」（Reforms to theOrganic Law）。這項改革涉及委內瑞拉最高法院；該院曾在官方選舉結果未正式公布、且面臨嚴重舞弊指控的情況下，裁定馬杜洛（Nicolas Maduro）2024年連任有效。

面對6月24日雙強震造成6300多人罹難，雙方同意推動釋放「存放在英格蘭銀行（Bank of England，英國央行）的委內瑞拉國際儲備資產」，用於賑災。

臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的政府，由她的兄長、同時身兼國民議會議長的豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）代表出席談判。

反對派則由費蓋拉（Dinorah Figuera）代表，也就是2015年國會選舉中贏得多數席次的政治派系領袖。流亡海外的反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）並未現身。

許多委內瑞拉人期盼這次的過渡協商能帶來民主選舉。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美國部隊今年1月3日深夜突襲委國首都卡拉卡斯（Caracas），逮捕馬杜洛與夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），並將兩人押解至美國紐約（New York）面對武器和毒品相關指控，兩人均答辯無罪。

紐約法官已下令，馬杜洛夫婦的審判預定於2027年6月1日開始。

馬杜洛 委內瑞拉 朝野

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