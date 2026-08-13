日本國旗損壞罪法生效 引發限縮言論自由疑慮

日本上月通過的「國旗損壞處罰法」今天起施行，不過這項法律在國會審議階段被批評，界定的處罰對象模糊不清，恐限縮言論自由。日媒指出，這項法律可謂在疑慮聲中上路。

「朝日新聞」與時事通信社報導，「國旗損壞處罰法」規定，若以「使人產生強烈不快或厭惡感的方式」，公然損毀、移除或污損國旗者，最重會被處以2年以下有期徒刑，或20萬日圓以下（約新台幣3萬9820元以下）罰金。

條文規定，不論行為人的意圖或目的為何，是否構成處罰，將「綜合考量行為的外在形式、周遭情況及其他客觀情形後認定」。透過網路直播損壞國旗的行為會受罰，不過事後播送的話，則不適用。

這是身兼自民黨總裁（黨主席）的日相高市早苗相當著力的政策，而相關內容也被納入自民黨與日本維新會執政聯盟協議之中。

有日本國會議員在特別國會，提案創設此法，參議院全體會議接著在7月17日於自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨的多數贊成下通過。

不過，在野黨則在國會審議階段相繼批評，「『不快』或『嫌惡』屬於主觀感受，處罰對象模糊不清」。受邀到國會陳述意見的憲法學者則指出，該法恐侵犯憲法保障的言論自由及思想信仰自由，並警告有「違憲」之虞。

針對這項法律，日本全國共有148位刑法學者發表聲明反對，認為「以不快作為處罰依據，極具危險性且疑慮重大」；日本全國199位憲法學者也發出聲明，呼籲儘速廢除這項法律。