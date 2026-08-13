快訊

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍9月底前撤離伊拉克 結束逾20年軍事存在

中央社／ 巴格達12日綜合外電報導

美國官員今天表示，美軍預計將在9月底前自伊拉克撤出所有部隊，結束自2003年針對海珊（Saddam Hussein）發動入侵行動以來的美軍駐紮。

美聯社報導，華府與巴格達當局2024年達成協議，將逐步結束以美國為首針對伊斯蘭國（Islamic State）且規模大幅縮小的行動。

美軍去年撤出伊拉克大多數地區的基地，但仍在半自治的北部庫德族地區維持軍事存在。自美國與以色列2月28日對伊朗發動戰爭以來，當地基地屢次遭遇攻擊。

伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）今天會見領導美軍中央司令部（U.S. Central Command）的古柏（BradCooper）上將。柴迪會後發表聲明表示，他已確認9月30日為「全球打擊伊斯蘭國全球聯盟（GlobalCoalition to Defeat ISIS）結束在伊拉克軍事任務並完成美軍撤離的確定且最終日期」。

一名美國官員證實，美軍預計將在9月30日前完成撤軍，但拒絕透露目前仍有多少美軍留在伊拉克，以及他們將被重新部署到何處。

這名官員表示：「美國、伊拉克與聯盟夥伴在打擊伊斯蘭國方面取得巨大成功，現在，包括庫德族戰士（Peshmerga）與其他伊拉克庫德斯坦自治區安全部隊在內的伊拉克安全部隊，將主導在伊拉克打擊恐怖分子的行動。」

兩名伊拉克庫德族官員表示，美軍部隊與軍事裝備自3週前開始從阿比爾（Erbil）撤離。由於未獲授權對外發表評論，這兩名官員皆要求匿名。

在2007年反叛亂行動高峰期，美軍在伊拉克駐軍人數曾增至逾17萬人。2011年12月，最後一批作戰軍人撤離。但在2014年，隨著伊斯蘭國崛起並在伊拉克與敘利亞攻城掠地，美軍應伊拉克政府邀請再度進駐。

在伊斯蘭國失去曾宣稱控制的領土後，聯軍的軍事行動於2021年結束。美國在伊拉克保留了約2500名軍人，負責訓練並與伊拉克軍隊一同執行打擊IS的行動。

伊拉克總理同時訂下9月30日為伊拉克非國家武裝團體繳械的最後期限，表示等到外國軍隊撤出後，他們將沒有持有武器的正當理由。

部分伊拉克民兵以美軍駐紮為由，並將其形容為占領行為，藉此為自身存在辯護，儘管現今的美軍任務是應伊拉克政府邀請展開，是在2014年伊斯蘭國武裝分子席捲伊拉克並攻占大片領土後才進駐。

伊拉克政府看來不太可能在期限內解除非國家武裝團體的武裝。伊拉克一些勢力最強大、背後有伊朗支持的民兵組織已表示，他們無意交出武器。

伊拉克 美軍 軍事 伊朗 美國

延伸閱讀

五角大廈認了！2025年3度空襲葉門釀153平民死亡 但恐不只這些

美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

川普換機把記者當誘餌？前白宮官員喊總統安全優先 史學家批惡劣

華爾街日報：川普沒核協議也願收兵 伊朗不買帳

相關新聞

影／普亭首登北方四島！日本強烈抗議：我國固有領土

俄羅斯總統普亭前往遠東的薩哈林州期間，13日造訪俄日存在領土爭議的千島群島擇捉島，日本外務大臣茂木敏充隨即提出強烈抗議。

美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

華爾街日報報導，美國陸軍今年4月至5月在德國舉行「聯合決心」軍演時，與擁有近4年半實戰經驗的烏克蘭無人機部隊正面交鋒，結果一個美軍裝甲旅遭「殲滅」。知情美國官員及參演人士透露，烏軍無人機輕易發現美軍重型裝甲車輛，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定的關鍵破口，隨後再遭投彈無人機及 FPV自殺無人機接連模擬摧毀，甚至因「擊殺」速度太快，美軍裝甲車必須不斷重新投入演習，才能讓訓練繼續。

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

美國退役海軍少將蒙哥馬利受訪福斯新聞網示警，俄羅斯可能正向中國大陸提供關鍵的潛艦靜音技術，使中國潛艦更難被美軍偵測，恐削弱美國長期以來的水下作戰優勢，增加美軍因應潛在台海衝突的難度。

烏克蘭愛國者見底！澤倫斯基急向美國求售 庫存10%可擋俄所有彈道飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基接受CNN訪問時表示，烏克蘭目前擁有的攔截彈，僅達所需美援數量的十分之一，難以阻止俄羅斯激增的彈道飛彈攻擊。他還說他每天都在撥打「數以百萬計」的電話，私下與盟友協商交換條件，以求獲得更多攔截彈。

川習會重大成果卡關！美中投資委員會零進度 專家揭內部分歧

香港南華早報13日報導，美中貿易全國委員會會長譚森表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5月會晤後同意成立美中投資委員會，但雙方至今尚未啟動磋商程序，也未準備好與民間部門展開討論，顯示委員會進度停滯。

考量衝擊與大陸和南韓關係 日媒：高市早苗擬不參拜靖國神社

日本共同社引述知情人士報道，日本首相高市早苗不打算在本月15日的日本戰敗紀念日參拜靖國神社，目前正就相關安排展開協調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。