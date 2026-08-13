美軍9月底前撤離伊拉克 結束逾20年軍事存在

美國官員今天表示，美軍預計將在9月底前自伊拉克撤出所有部隊，結束自2003年針對海珊（Saddam Hussein）發動入侵行動以來的美軍駐紮。

美聯社報導，華府與巴格達當局2024年達成協議，將逐步結束以美國為首針對伊斯蘭國（Islamic State）且規模大幅縮小的行動。

美軍去年撤出伊拉克大多數地區的基地，但仍在半自治的北部庫德族地區維持軍事存在。自美國與以色列2月28日對伊朗發動戰爭以來，當地基地屢次遭遇攻擊。

伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）今天會見領導美軍中央司令部（U.S. Central Command）的古柏（BradCooper）上將。柴迪會後發表聲明表示，他已確認9月30日為「全球打擊伊斯蘭國全球聯盟（GlobalCoalition to Defeat ISIS）結束在伊拉克軍事任務並完成美軍撤離的確定且最終日期」。

一名美國官員證實，美軍預計將在9月30日前完成撤軍，但拒絕透露目前仍有多少美軍留在伊拉克，以及他們將被重新部署到何處。

這名官員表示：「美國、伊拉克與聯盟夥伴在打擊伊斯蘭國方面取得巨大成功，現在，包括庫德族戰士（Peshmerga）與其他伊拉克庫德斯坦自治區安全部隊在內的伊拉克安全部隊，將主導在伊拉克打擊恐怖分子的行動。」

兩名伊拉克庫德族官員表示，美軍部隊與軍事裝備自3週前開始從阿比爾（Erbil）撤離。由於未獲授權對外發表評論，這兩名官員皆要求匿名。

在2007年反叛亂行動高峰期，美軍在伊拉克駐軍人數曾增至逾17萬人。2011年12月，最後一批作戰軍人撤離。但在2014年，隨著伊斯蘭國崛起並在伊拉克與敘利亞攻城掠地，美軍應伊拉克政府邀請再度進駐。

在伊斯蘭國失去曾宣稱控制的領土後，聯軍的軍事行動於2021年結束。美國在伊拉克保留了約2500名軍人，負責訓練並與伊拉克軍隊一同執行打擊IS的行動。

伊拉克總理同時訂下9月30日為伊拉克非國家武裝團體繳械的最後期限，表示等到外國軍隊撤出後，他們將沒有持有武器的正當理由。

部分伊拉克民兵以美軍駐紮為由，並將其形容為占領行為，藉此為自身存在辯護，儘管現今的美軍任務是應伊拉克政府邀請展開，是在2014年伊斯蘭國武裝分子席捲伊拉克並攻占大片領土後才進駐。

伊拉克政府看來不太可能在期限內解除非國家武裝團體的武裝。伊拉克一些勢力最強大、背後有伊朗支持的民兵組織已表示，他們無意交出武器。