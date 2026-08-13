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考量衝擊與大陸和南韓關係 日媒：高市早苗擬不參拜靖國神社
日本共同社引述知情人士報道，日本首相高市早苗不打算在本月15日的日本戰敗紀念日參拜靖國神社，目前正就相關安排展開協調。
共同社分析，若高市親自參拜，中方勢必強烈反對，亦可能衝擊近期呈現改善勢頭的日韓關係。高市似乎有意顧及這些外交影響，因而審慎行事。
自2013年時任首相安倍晉三參拜靖國神社以來，再無在任首相踏足該處。安倍當年參拜曾引發中韓兩國強烈反對，甚至令美國政府也表達「強烈擔憂」。去年10月，高市在當選自民黨總裁後的記者會上，被問及就任首相後會否參拜靖國神社時表示，「將視情況作出恰當判斷，絕不能讓此事演變為外交問題。」
至於前首相菅義偉、岸田文雄及石破茂採取的做法是，除了在春秋例行大祭期間供奉「真榊」祭品外，於戰敗紀念日當天則自費奉納「玉串料」（祭祀費）。
中日關係緊張，日本政府有意修訂「無核三原則」，引起中方關注。由中共解放軍新聞傳播中心主管的宣傳平台《鈞正平》10日發文批評高市早苗在長崎原爆紀念儀式上的表述，警告日本若在核問題上「執意玩火」，「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天。」
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