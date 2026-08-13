退伍解放軍假觀光真竊聽 韓國查獲多起間諜滲透案

近期韓國各地韓美軍事設施周邊，接連查獲中國人士公然從事危害國家安全的犯罪行為，包括假借觀光或留學名義長期觀察軍事設施、利用專業設備蒐集通訊、接觸內部相關人士等。

韓聯社今天報導，根據警方等調查機關消息，京畿南部警察廳安保搜查課這個月初以涉嫌一般利敵罪等罪名，拘捕2名曾任中國軍方（中國人民解放軍）人員、在韓美軍事設施從事利敵活動的人士。

其中60多歲中國籍A某涉嫌於去年4月入住韓美空軍兵力部署地、全北群山機場附近的飯店，非法竊聽戰鬥機與管制塔之間的通訊內容。曾在中國軍方服役的A某，自今年1月起還被發現疑似配合韓美空軍軍事演習時程，多次持觀光簽證入境韓國。

40多歲的中國籍韓裔B某涉嫌自2021年11月至今年5月，在平澤駐韓美軍基地（K-6）正門附近經營軍用品店，藉此掩飾身分並蒐集機密而遭拘捕。曾在中國人民解放軍服役的退役軍人B某，吸收基地內的韓籍職員，取得韓美聯合軍事演習相關資料及人事文件等，並曾親自觀察、拍攝基地內部的武器移動情況。

韓國國軍防諜司令部去年也查獲一起案件，中國人組織假冒軍人潛入現役軍人的聊天室，並以提供機密即可獲得金錢為誘因，吸收軍方人員。遭吸收的軍人是當時在江原道楊口某前線部隊服役的現役兵長，他將未經許可的手機帶入部隊，把韓美聯合演習執行計畫、主要目標位置、負責人個資等提供給中方。

根據國會國防委員會所屬國民力量議員庾龍源從警察廳取得的資料，2020年至2025年8月期間，因違反「軍事基地及軍事設施保護法」而遭移送（或不移送）檢方的14名外國人中，有一半集中在去年被查獲，分別是中國人4人及台灣人3人。

去年5月有2名台灣人因擅自進入平澤烏山基地（K-55）舉行的航空展並拍攝戰鬥機遭查獲，二審被判有期徒刑、緩刑執行。

韓國「刑法」修正案將自下個月13日起施行，間諜罪適用對象從「敵國」擴大至「外國」，預計將成為填補這類漏洞的制度性防線。韓國國防研究院（KIDA）研究委員柳志勳（音譯）表示，修法施行將成為契機，使過去以北韓為核心的防諜概念，擴大為因應多國、多領域威脅的體系。