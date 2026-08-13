美退役將領：俄中軍事往來增加 恐削弱美軍台海優勢

美國退役海軍少將蒙哥馬利警告，俄羅斯與中國之間日增的軍事合作，正協助中國維持俄國的戰爭機器，而莫斯科則以潛艦、空降與飛彈技術作為回報，恐侵蝕美國軍事優勢，並對台灣及美國盟友構成威脅。

蒙哥馬利（Mark Montgomery）接受「福斯數位新聞」（Fox News Digital）專訪時指出，俄羅斯可能正在提供中方讓潛艦更難以被美國海軍偵測的科技，這將可能侵蝕美方在台海緊張情勢下長期擁有的關鍵軍事優勢。

蒙哥馬利指出，俄軍提供中共的潛艦靜音技術，正是中方長期以來尋求加強的領域。他警告，這類轉讓恐削弱美軍長久以來在水下作戰的優勢。

他示警說：「任何削弱我方水下作戰不對稱優勢的舉動，都是大事。」

美國海軍表示，自身潛艦部隊靠著科技優勢與匿蹤性能，維持水下優勢；中國儘管加速現代化潛艦艦隊，但在動力及靜音技術上依舊存在弱點。

所謂靜音技術能降低潛艦的聲學特徵，使其更難被發現與追蹤。俄方若在這個領域提供協助，將有助北京縮小差距，增加美國海軍偵測共軍潛艦的難度。

中國駐美大使館未正面回應福斯數位新聞有關北京是否已獲得莫斯科潛艦靜音技術的問題。

但大使館表示，中俄軍事合作始終堅持「不結盟、不對抗、不針對第三方」原則，在維護兩國主權安全及維護國際與地區和平穩定方面發揮重要作用。大使館並呼籲，有關各方應客觀看待中俄軍事合作，停止無端揣測。

蒙哥馬利說，此種合作模式顯示，俄中正互補彼此的不足，關係日益緊密。

他說：「這種基於利益交換的夥伴關係，正對美國及其最重要的盟友與夥伴構成嚴重風險。」

蒙哥馬利的警告也與美國印太司令部（INDOPACOM）司令帕帕羅（Samuel Paparo）的憂慮相呼應。帕帕羅2025年4月曾指出，中國正從俄羅斯獲得「潛艦靜音等的潛在協助」。

此外，帕帕羅指出，中國對俄羅斯戰事的支持，包括提供工具機與成熟製程晶片，屬於雙方更全面互惠的一環。帕帕羅在參議院作證時表示，北京向莫斯科提供了70%的工具機及90%的成熟製程晶片，協助俄國重建戰力。

蒙哥馬利指出，中國的支持不僅止於此，甚至「為整體提供後盾」。他指出，中國對俄羅斯的外商直接投資與貿易增加，並提供俄羅斯生產彈道、巡弋與極音速飛彈的零件。

蒙哥馬利認為，這種支持讓俄羅斯經濟與戰爭機器得以持續運作。

作為回報，他說，莫斯科正日益積極提供北京過去不願意分享的軍事科技，包括疑似提供潛艦靜音技術。

俄羅斯也向中國提供其他直接軍事協助。據2025年英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）調查，根據外洩的俄羅斯合約與通訊紀錄，莫斯科已同意裝備並訓練一個中國空降營，並轉授有助北京自製相關能力的軍事技術。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已邁入第5年，儘管外交斡旋未歇，停火協議仍遲未達成。戰事拖延不僅加深莫斯科對中國產業與金融的依賴，也讓俄國累積戰場經驗並發展軍事技術，這些經驗與技術對北京而言，具備高度戰略價值。

對美國而言，台灣情勢尤其攸關重大利益。美國潛艦戰力是美方規劃印太區域衝突的核心，然而共軍潛艦若水下匿蹤能力大增，將推升美軍在台灣周邊海域追蹤、嚇阻與反制解放軍海軍的難度。

福斯數位新聞已聯繫俄羅斯駐美大使館尋求回應；美國印太司令部則拒絕評論。