美中關係釋緩和訊號 國會兩黨重申對台支持不變

隨著中國國家主席習近平預計下月訪問華府，近期美中互動日益頻繁，雙邊關係出現緩和跡象。不過，多名美國國會兩黨議員表示，美國對台政策並未改變，國會對台灣的支持依然堅定。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席、共和黨籍聯邦參議員芮基茲（Pete Ricketts）接受「美國之音」（VOA）訪問表示，希望美國總統川普下月會晤習近平時，能再次明確表達美國反對以武力改變台海現狀的政策立場。

芮基茲長期支持強化美台安全與防務合作，他去年5月提出「豪豬法案」（PORCUPINE Act），目的在於加速美國對台軍售流程。這項法案去年12月獲參議院通過，但尚未在眾議院取得進展。

這項法案主要是修正美國「武器出口管制法」（Arms Export Control Act），將台灣納入適用較短認證及通報期限的接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備的許可程序，並讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）、日本、澳洲、韓國、以色列及紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。

與此同時，美國政府正在審議一筆總價值約140億美元的對台軍售案。川普今年5月與習近平會晤後受訪時表示，對台軍售是美國「很好的談判籌碼」，這一說法引發部分人士擔憂，若川普政府延後核准軍售，可能削弱外界對美國在印太地區嚇阻力及安全承諾的信心。

對此，芮基茲重申美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）先前說法，表示川普政府實際提供台灣的武器數量已超過歷屆政府。他還提到，川普政府去年12月批准了一項價值110億美元的對台軍售案。

芮基茲說，目前沒有關於那筆140億美元軍售案的最新消息，但他認為，去年12月批准的110億美元軍售案「已經創下紀錄」。

民主黨籍聯邦參議員達克沃斯（TammyDuckworth）受訪時表示，美國對台灣的支持相當堅定。她強調，美國政府會改朝換代，但國會對台灣的支持不會因此改變。

達克沃斯說，參議院對台灣的支持「非常堅定」，這點不會改變。美國國會已推動相關立法，以加強和深化美台關係。

民主黨籍聯邦參議員羅森（Jacky Rosen）則說，美國國會十分重視與台灣的關係，而他們會持續在參議院盡力強化雙邊關係。

美國對台灣的支持建立在長期且緊密的制度、軍事及國會關係上，國會兩黨對台灣的支持，也反映在跨黨派議員代表團頻繁訪問台灣。

本月初，聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾（Mike McCaul）訪問台灣，成為今年以來第7批訪台的美國國會議員。

麥考爾說，根據「台灣關係法」，美國有義務向台灣提供防禦性武器，而美國也正在履行這項承諾，他還說他有信心，川普政府很快就會核准那筆140億美元的對台軍售案。