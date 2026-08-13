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哥倫比亞強震增至265死 搜救行動邁入最後階段

中央社／ 皮瑞拉市12日綜合外電報導
8月12日在哥倫比亞西南部城市卡利拍攝的在地震中坍塌的建築物。新華社
8月12日在哥倫比亞西南部城市卡利拍攝的在地震中坍塌的建築物。新華社

哥倫比亞強震釀嚴重災情，迄今已有265人死亡、超過3500人受傷，另有約500人失蹤。搜救工作今天邁入「最後階段」，救援人員力拚在黃金72小時結束前，持續尋找生命跡象。

法新社報導，在皮瑞拉市（Pereira），救援人員將重點放在一棟倒塌的麵包店，他們研判受困瓦礫堆下的攤販羅多沙（Pablo Loaiza）可能仍生還。

搜救人員使用震動探測儀器偵測到疑似生命跡象，家屬們焦急地守在廢墟外。受困攤販家屬表示，當搜救人員要求受困者敲2下、再敲3下時，羅多沙似乎有所回應，現場民眾隨即爆出一陣掌聲。

地震發生至今即將屆滿72小時，也是最有機會尋獲生還者的關鍵時期。

卡利市（Cali）市長艾德（Alejandro Eder）今天表示：「我們正進入最後階段，但這不代表之後不會有生還者，只是難度會更高。」

在卡利市和皮瑞拉市，緊急救援人員以徒手、起重機和搜救犬展開搜救，他們停下動作不是為了休息，而是要屏息傾聽瓦礫堆下的生命跡象。

志願搜救人員桑傑士（Johana Sanchez）告訴法新社：「每隔半小時我們就讓所有人保持安靜，看能否找到生還者…截至目前已有3人獲救生還、3人罹難。」

官方數據顯示，這起地震造成超過1.1萬棟住宅倒塌，數千個家庭無家可歸，許多人因房屋受損或害怕餘震，已連續數夜露宿戶外。

許多哥倫比亞人自發投入救援，將飲用水、食物與物資送往受災社區，各地的捐血中心外也排起長長人龍。

挽袖捐血民眾卡布瑞拉（Ferney Cabrera）說：「這就是希望能為你的社區、你的城市，以及你的國家盡一份心力。」

強震 地震 哥倫比亞

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