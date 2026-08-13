美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

華爾街日報報導，美國陸軍今年4月至5月在德國舉行「聯合決心」軍演時，與擁有近4年半實戰經驗的烏克蘭無人機部隊正面交鋒，結果一個美軍裝甲旅遭「殲滅」。知情美國官員及參演人士透露，烏軍無人機輕易發現美軍重型裝甲車輛，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定的關鍵破口，隨後再遭投彈無人機及FPV穿越機接連模擬摧毀，甚至因「擊殺」速度太快，美軍裝甲車必須不斷重新投入演習，才能讓訓練繼續。

這場演習凸顯，儘管五角大廈近年投入數十億美元發展無人機與反無人機技術，美軍仍未完全吸取俄烏戰爭的實戰教訓。華府智庫「戰略暨國際研究中心」學者柯恩（Eliot Cohen）指出，近年戰場經驗已證明各類無人機對現代戰爭不可或缺，美軍掌握這項能力至關重要，「但很遺憾，目前看來似乎還沒有做到」。

美國陸軍每半年舉行一次大規模地面作戰演習「聯合決心」（Combined Resolve），這次約3500名美軍參與，主要來自德州胡德堡輪調赴歐的第1騎兵師第3裝甲旅級戰鬥隊，任務是攻擊訓練場假想敵部隊防守的陣地。

這次假想敵獲烏克蘭無人系統部隊第412團「復仇者旅」（Nemesis）增援。參演人士透露，美軍重型裝甲車行進時揚起大量塵土，很快遭烏軍偵察無人機鎖定，再由投彈無人機及FPV穿越機接續攻擊。

由於演習不使用實彈，無人機只要飛到足以模擬攻擊的位置，就會被判定「擊殺」目標。美國官員表示，烏軍擊殺速度太快，遭判定摧毀的美軍裝甲車甚至得「重生」後重新投入。如果不讓被擊殺的車輛「重生」，演習會因為美軍車輛一下子全滅而無法繼續進行。

華爾街日報指出，美國早已將無人系統列為現代戰爭核心能力，也是率先在戰場運用長程無人機的國家。五角大廈近年投入數十億美元採購無人機及反無人機技術，但今年美軍在中東仍難以抵禦伊朗長程無人機，造成士兵死傷及軍機遭摧毀。

美方如今也積極向烏克蘭取經，不僅測試烏製無人機、評估採購，也使用經俄烏戰場驗證的反無人機系統保護駐伊朗美軍；國防部長赫塞斯5月表示，已增派赴烏研究無人機作戰的美方人員。

美軍在為期兩周的演習中也逐步調整戰術，開始更熟悉分散部署、隱蔽及電子戰，表現隨之改善。烏軍中途還轉換陣營，協助美軍運用無人機發動攻勢，美軍也能有效操作。

美軍官員指出，這批輪調部隊已配備標準電子戰與反無人機系統；採用最新裝備與戰術的新型機動旅級戰鬥隊，在演習中的表現則明顯更好。

但雙方差距仍在實戰經驗。經過近4年半戰火磨練，烏軍已熟悉在前線維修、改裝及武裝無人機，美軍操作員則缺乏在炮火下進行這類工作的經驗。

俄烏戰爭也引發裝甲戰是否仍適用的爭論。部分美軍軍官認為，無人機之所以大量摧毀戰車，是因戰場長期僵持，若恢復快速機動，裝甲部隊仍有發揮空間；但烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhniy）等人則認為，正是無人機技術讓傳統機動戰變得困難，才造成前線僵局。

這場演習也顯示，美軍即使仍仰賴裝甲部隊機動，能否在移動過程中有效抵禦無人機，仍是一大問題。

這並非美軍首次見識烏克蘭無人機戰力。2023年，一名協訓烏軍的美國步兵軍官便認為美軍應反向取經，並設計後來獲其他陸軍單位採用的訓練課程。去年5月，烏軍無人機操作員也在波羅的海軍演中輕易擊敗英國、愛沙尼亞、美國等北約部隊；今年春季在瑞典主導的北約演習中，烏軍表現也再次勝過盟軍。