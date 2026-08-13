快訊

影／數千萬人仰望天空！罕見日落日全食現身歐洲 夕陽幾乎消失

Google Pixel Tag藍牙追蹤器登場！11月開賣比蘋果貴9元 這些手機無緣使用

NBA史上最強大三元製造機 衛斯布魯克宣布退休結束18年生涯

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍、印尼海軍共同演練 美國務院：別放大北京破壞穩定論述

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦開展編隊航行機動演練。圖／取自東部戰區微信公眾號
中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦開展編隊航行機動演練。圖／取自東部戰區微信公眾號

中國大陸國防部日前宣布，共軍印尼海軍將於8月中旬在台灣東部海域舉行通航演練，美國國務院於台灣時間13日表示，他們呼籲各國應該鼓勵用和平的方式解決兩岸問題，而非放大北京破壞穩定的論述。

中國大陸國防部11日宣布，海軍紅河艦將在8月中旬與印尼海軍「萊」號護衛艦在「台島以東海域」舉行通航演練；中國大陸東部戰區12日晚間也宣布，雙方在當天上午已在「台島以東海域」完成海上通航演練所有預定科目。演練包括海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等。

對此，我國外交部做出回應，譴責中方恣意妄為、不負責任的行為，無視國際規範與責任，進一步升高區域緊張情勢。

外交部強調，作為區域負責任的成員，我國將秉持捍衛疆土的一貫立場，積極維護我國東部海域的主權及主權權利，並協力區域各方，共同確保相關海域航行自由與區域的安全穩定。

美國國務院發言人則回覆聯合報詢問指出，美方敦促北京停止對台灣持續的軍事施壓，改與台灣展開有意義的對話；美方並呼籲其他國家應鼓勵用和平的方式解決兩岸問題，而非放大北京破壞穩定的論述。

美國務院 印尼 共軍 美國

延伸閱讀

共軍稱與印尼在台灣東部海域演練 外交部斥無視國際規範

印尼海軍澄清與共軍演練：交會演習非作戰性質

中印台灣以東海域演練 東部戰區：紅河艦與印尼「萊」號完成通航演練

中共、印尼軍艦今完成我東部海域通航演練 項目曝光

相關新聞

美國、烏克蘭軍演正面交兵！美裝甲旅慘遭殲滅 關鍵破口曝光

華爾街日報報導，美國陸軍今年4月至5月在德國舉行「聯合決心」軍演時，與擁有近4年半實戰經驗的烏克蘭無人機部隊正面交鋒，結果一個美軍裝甲旅遭「殲滅」。知情美國官員及參演人士透露，烏軍無人機輕易發現美軍重型裝甲車輛，成為烏軍偵察無人機迅速鎖定的關鍵破口，隨後再遭投彈無人機及FPV穿越機接連模擬摧毀，甚至因「擊殺」速度太快，美軍裝甲車必須不斷重新投入演習，才能讓訓練繼續。

美率40國聯合聲明 暗批陸試射飛彈未提前通報

中國七月初向太平洋海域試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，引發國際不滿。美國與澳洲、加拿大、法國、德國、英國、日本等四十一國十一日聯合聲明，呼籲發射洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈的國家至少在廿四小時前通報。

全球青年失業率上升 2025年升至12.4%

聯合國旗下國際勞工組織（ILO）12日表示，全球青年失業率在2025年上升，原因包括：經濟成長趨緩、地緣政治緊張、創造就業機會的力道軟弱。年輕人因而更難找到工作。ILO也警告，人工智慧（AI）可能會加劇就業市場壓力。

高市早苗熱線伊朗總統 籲荷莫茲海峽不應收額外費用

日本首相高市早苗今天與伊朗總統裴澤斯基安舉行約20分鐘的電話會談。她強調，應在不被徵收通行費等額外費用的情況下實現荷莫茲...

打針、進補還有特訓班 砸錢要兒子長高 南韓父母怕什麼

男生身高180公分以下就是「魯蛇」？這句話曾讓全韓譁然，卻道出南韓根深蒂固的身高迷思。真有158公分男子因太矮遭婚介所拒收，約會平台調查也顯示，180公分是韓國女性挑選對象的重要門檻。在韓國就業、戀愛與婚姻市場中，流行各方面都無死角的「六邊形人」，最容易被量化、比出高下的正是身高。父母的焦慮養大增高產業，學童測骨齡也成為政府補助項目。

共軍、印尼海軍共同演練 美國務院：別放大北京破壞穩定論述

中國大陸國防部日前宣布，共軍與印尼海軍將於8月中旬在台灣東部海域舉行通航演練，美國國務院於台灣時間13日表示，他們呼籲各國應該鼓勵用和平的方式解決兩岸問題，而非放大北京破壞穩定的論述。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。