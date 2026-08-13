高市早苗熱線伊朗總統 籲荷莫茲海峽不應收額外費用

日本首相高市早苗今天與伊朗總統裴澤斯基安舉行約20分鐘的電話會談。她強調，應在不被徵收通行費等額外費用的情況下實現荷莫茲海峽航行正常化，要求伊朗與國際社會進行對話。

日本時事通信社、日本共同社及「日本經濟新聞」報導，這是兩人在美國與以色列於2月下旬對伊朗發動攻擊以來，第4次進行電話會談。報導點出，日本雖為美國的密切盟友，但傳統上與伊朗保持友好關係。

報導指出，由於資源匱乏的日本在原油供應上高度依賴中東地區，因此高市早苗向裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）強調，「應盡快恢復荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）自由與安全航行，且不應附加額外費用」。

此外，高市早苗也向伊朗喊話，應與包含海峽使用國在內的國際社會進行周詳、慎重的協商。

高市早苗在會談後的記者會上指出，裴澤斯基安說明了伊朗的立場，包括伊朗與阿曼就荷莫茲海峽議題進行討論的進展與前景。高市早苗則已於8月10日與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq）通過電話。

另一方面，目前日本正透過紅海（Red Sea）一側曼德海峽（Bab al-Mandab）的航線，推進原油等物資的替代採購。

不過，高市早苗指出，目前葉門親伊朗的武裝組織「青年運動」（Houthi）正持續對行經該海峽的貨輪發動襲擊。

葉門當局8月11日表示，青年運動7月宣布對沙烏地阿拉伯船隻實施「海上封鎖」，並於曼德海峽對一艘貨輪發動了致命襲擊。在荷莫茲海峽實質封鎖期間，曼德海峽已成為原油運輸的替代航線。

對此，高市早苗強調：「從能源安全保障的角度來看，我們對曼德海峽的現狀感到深切憂慮。」她並強烈要求伊朗方面對青年運動進行約束與克制。

對此，裴澤斯基安回應：「我們正一邊與沙烏地阿拉伯進行對話，一邊努力解決問題。」

而針對伊朗局勢，高市早苗向裴澤斯基安再次表明「緩和軍事緊張、儘快使事態平息的重要性」。她表示：「非常期待（伊朗與美國）能盡早達成包括核問題在內的最終協議」，敦促雙方做出外交努力。

此外，高市早苗也再次要求伊朗儘早解決日本放送協會（NHK）前德黑蘭支局長的日本公民處置問題。

該名日本公民在2026年1月20日於伊朗德黑蘭遭當局拘留，並於4月6日獲保釋。目前仍被禁止出境，且面臨治安相關罪名指控與審判。