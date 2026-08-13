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靖國神社禁Cosplay、穿軍裝 曾有人模仿納粹引發疑慮

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本東京靖國神社在官方網站宣布，禁止在神社內穿著Cosplay服裝或軍服。美聯社
日本東京靖國神社在官方網站宣布，禁止在神社內穿著Cosplay服裝或軍服。美聯社

日本東京靖國神社今天在官方網站宣布，禁止在神社內穿著Cosplay服裝或軍服。神社說明，這是為了「在奉祀英靈的神聖境內維持肅靜與尊嚴」。

日本共同社與「產經新聞」報導，日本8月15日將迎來「終戰紀念日」。過去每年的終戰紀念日，都會有不少經歷過二次世界大戰的退伍軍人，穿上軍裝來到神社參拜，悼念戰友。

然而隨著經歷過二戰的老兵們相繼離世，未曾經歷戰爭的民眾開始穿著軍裝組隊參拜，或是穿著日式割烹圍裙、繫上寫有「國防婦人會」字樣的十字背帶等進行Cosplay，引發外界批評靖國神社「已不適合做為慰靈與追悼的場所」。

其中甚至有人穿著模仿納粹德國軍服或標誌的服裝，引發海外關切與疑慮。

因此靖國神社指出：「隨著終戰80週年過去，實際上，現在老兵們穿著當時軍裝前來參拜的情況幾乎已不復見，反倒開始出現並非其實際所屬身分，卻穿著軍裝前來參拜的現象。」

因此，靖國神社強調這項規定不僅限於終戰紀念日，而是要求民眾均須配合「禁止在神社內穿著Cosplay服裝」以及「禁止穿著軍裝、軍服、配戴軍事裝備等」的規定。

不過，自衛官或各國軍人等「基於所屬身分或資格所穿著的正式軍服」則不在此限。

靖國神社供奉著250萬名戰爭亡靈，其中大多為日本人，但也供奉多名二戰甲級戰犯。

靖國神社 神社 COSPLAY

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