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美率40國聯合聲明 暗批陸試射飛彈未提前通報

聯合報／ 國際中心／綜合報導
陸7月初透過潛艦發射的洲際彈道飛彈受到關注，圖為「巨浪-3」潛射洲際飛彈。路透
陸7月初透過潛艦發射的洲際彈道飛彈受到關注，圖為「巨浪-3」潛射洲際飛彈。路透

中國七月初向太平洋海域試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，引發國際不滿。美國與澳洲、加拿大、法國、德國、英國、日本等四十一國十一日聯合聲明，呼籲發射洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈的國家至少在廿四小時前通報。

根據美國國務院新聞資料，美國、阿爾巴尼亞、澳洲、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、蒙特內哥羅、荷蘭、紐西蘭、北馬其頓、挪威、帛琉菲律賓、波蘭、葡萄牙、南韓、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、土耳其、烏克蘭和英國政府共同發表這項聲明。

聲明呼籲所有國家承諾參與向受影響國家提前通報洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈及太空發射載具的發射訊息。目前共有一四五國參與其中一項此類機制「反彈道飛彈擴散海牙行為準則」。

聲明未點名中國，但指出近期在太平洋地區進行的飛彈試射活動並未遵循大多數國家的標準做法，並稱在未提供足夠預先通知情況下進行可攜帶核彈頭的彈道飛彈試射，不僅具危險性，也破壞相關國家和平與安全，「這增加誤判風險，損害全球穩定與安全」。

聲明指，發射這類彈道飛彈及太空載具的國家，特別是擁核國家，「至少在廿四小時前提供發射通報」，內容應包括飛彈或太空載具類別、預計發射時間、發射區域及方向，「我們仍致力與所有國家合作，加強實施並擴大通報架構，並對任何未盡其責任的國家究責」。

菲律賓 彈道飛彈 帛琉 核彈

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