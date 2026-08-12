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烏克蘭打擊俄國黑海港市 穀物設施傳遇襲暫停運作

中央社／ 諾沃羅西斯克12日綜合外電報導

俄烏戰爭持續將近4年半之際，俄羅斯消息人士透露，烏克蘭俄國黑海港市諾沃羅西斯克發動大規模夜間無人機攻擊，導致當地的兩座重要穀物設施暫停運作。

路透社報導，俄羅斯為全球最大的小麥出口國，其中大部分都經由諾沃羅西斯克（Novorossiysk）等黑海（Black Sea）港口運輸。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早於社群媒體Telegram發文寫道，烏軍動用無人機、飛彈和無人艇攻擊俄羅斯的諾沃羅西斯克海軍基地。

諾沃羅西斯克所在的克拉斯諾達（Krasnodar）地區首長康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）表示，烏克蘭對當地發動「大規模」襲擊，造成至少2人喪命。

諾沃羅西斯克市長克拉弗成柯（AndreiKravchenko）說道，烏方發動打擊之後，這座黑海港市已經暫停供水，並宣布進入緊急狀態。

受到諾沃羅西斯克遇襲消息的影響，芝加哥小麥期貨價格今天一度上漲大約3%。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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