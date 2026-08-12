神學士重掌政權5年 UNESCO：240萬阿富汗女孩失學

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天表示，塔利班組織（又譯神學士，Taliban）2021年重新掌權以來，阿富汗約240萬名女孩被剝奪接受中等教育的權利，並呼籲塔利班終止這種「歧視」。

法新社報導，塔利班政權目前僅獲俄羅斯承認，並對女性實施一系列限制，聯合國稱之為「性別隔離」。

阿富汗女孩小學畢業後無法繼續升學，塔利班當局則以其對伊斯蘭教法的解釋為這項政策辯護。

UNESCO表示，被剝奪接受中等教育權利的女孩人數較去年增加20萬人；如果禁令持續，到2030年人數可能接近400萬人。

UNESCO呼籲塔利班當局立即恢復女孩受教育權利，並譴責「對婦女和女孩的歧視」。

塔利班組織2021年8月重新掌權後曾承諾溫和施政，但隨後對女性實施廣泛限制，禁止她們進入大學、公共公園、健身房及美容院。

阿富汗女孩自2022年3月起被禁止進入中學，大學則在同年稍晚對女性關閉。

UNESCO指出：「這些限制正逆轉過去20年擴大教育機會所取得的進展：2001年，女孩接受教育的機會受到嚴重限制；到了2021年，已有近100萬名女孩就讀中學。」

UNESCO緊急教育專案協調員賈貝里安（HodaJaberian）表示：「阿富汗女孩和婦女有受教育的權利，這是基本人權。她們有工作的權利，也應享有行動自由。」