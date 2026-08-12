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「終戰紀念日」將至 共同社：高市早苗計劃當天不會參拜靖國神社
共同社報導，多名相關人士今天透露，日本首相高市早苗計劃不會在15日「終戰紀念日」前往靖國神社參拜，已就此展開協調。
報導指出，高市在就任首相之前，包括擔任閣員期間，曾多次於「終戰紀念日」及靖國神社春季與秋季例行大祭期間前往參拜。
不過，她在就任首相前的去年10月秋季例行大祭及今年4月的春季例行大祭期間，並未前往參拜，而是以自費方式奉納「玉串料」（祭祀費）。
內閣官房長官木原稔在7日的記者會上，被問及高市是否會在「終戰紀念日」參拜靖國神社，或是否有奉納玉串料的計畫時，木原稔表示：「這將由首相高市早苗本人自行做出適切判斷。」
高市去年10月4日就任自民黨總裁（黨主席），同月21日就任日本首相。她在當選自民黨總裁時的記者會上，曾針對就任首相後是否參拜靖國神社一事表示：「將酌情做出恰當判斷。絕不能使其成為外交問題。」
共同社指出，如果高市前往參拜，有可能給當前呈現改善趨勢的日韓關係及日美韓三邊合作帶來嚴重裂痕。預計中國也將表示強烈反對。因此高市似乎認為有必要顧及外交影響，將集中精力應對熊本地震的災後修復和重建。
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