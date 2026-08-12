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歐盟新制裁准售被扣俄船貨物 普亭批「強盜行為」揚言以牙還牙

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。 美聯社
俄羅斯總統普亭。 美聯社

歐盟新制裁措施准許成員國出售從俄羅斯「影子艦隊」船隻上查扣的貨物；作為報復，俄國總統普亭今天揚言扣押歐洲國家船隻。

法新社報導，近期有數個歐洲國家攔截了違反歐洲制裁、運載俄羅斯石油的船舶，而石油是俄國至關重要的收入來源。

上月通過的新制裁措施，允許歐盟成員國出售從這些船隻上查扣的石油或其他貨物。

莫斯科對此舉表達強烈不滿，普亭（VladimirPutin）批評這是「海盜行徑和強盜行為」。

普亭在俄羅斯遠東地區視察海軍演習時指出：「我們將被迫採取相應反制措施。」

他補充，莫斯科將「在我們認為必要且適當的任何地方」採取行動。

法新社本月稍早取得的瑞典法院文件顯示，瑞典將把遭扣押的俄羅斯船舶移交給基輔，該船涉嫌從烏克蘭被占領地區運出穀物。

路透社報導，俄羅斯太平洋艦隊司令利納（ViktorLiina）表示，麾下部隊已做好「檢查及扣留」外國船隻的準備。

利納說：「我們有能力檢查並扣留屬於不友好國家及其影子艦隊的船舶；跨部門協調機制已建立，我們準備好執行這類任務。」

他還提到，他的艦隊已對亞太地區的海上運輸情況進行詳盡分析，掌握了航線、貨物及船隻所有權等資訊。

歐盟 俄羅斯 普亭

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