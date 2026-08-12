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俄軍改轟烏克蘭加油站 7月以來超過200間遇襲
俄烏戰爭持續將近4年半時間，俄羅斯軍隊原本一直打擊烏克蘭能源設施，例如電廠、天然氣管線，但近幾個月，俄軍開始攻擊普通百姓經常使用的加油站，已有超過200間遇襲。
法新社報導，烏克蘭東部城鎮伊久姆（Izyum）附近又一間加油站被炸毀，隨著俄羅斯加強打擊烏國後勤基礎設施，如此場景已經日益常見。
烏克蘭媒體指出，從今年7月以來，俄軍襲擊了烏國境內逾200間加油站，其中大部分位在東部與東北部地區。
伊久姆鎮一位35歲加油站員工徘徊於被炸成廢墟的工作地點，就在俄軍攻擊發生幾分鐘前，他因為擔心遭轟炸而關閉加油站。
他有些茫然說道：「我想鎮上只剩下2、3間加油站了。」
俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，就一直襲擊當地能源設施，例如火力發電廠、天然氣供應系統和管線。
但近幾個月來，俄軍攻擊目標開始鎖定普通的加油站。
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