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傳印中邊境緊張再起 印度：邊界和平攸關兩國關係

中央社／ 新德里12日綜合外電報導

在傳出印度與中國部隊再度於喜馬拉雅偏遠地區出現軍事緊張之際，印度外交部強調，在具爭議的中印邊界維持和平，對兩國關係至關重要。

路透社報導，這是印度不到一週內第二度發表類似聲明。印度與中國接壤的邊界既長又具有主權爭議，雙方2020年爆發致命衝突後，目前試圖修補關係。

此外，新德里下月12日至13日將舉行金磚國家（BRICS）峰會，中國國家主席習近平預計出席。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）昨天在例行記者會上指出：「有關中印邊境地區的事務，我們與中方進行討論時始終強調，我方非常重視這些議題。」

當被問及雙方部隊的新緊張局勢，他回應：「我們也曾表示，邊境事務的情勢將反映在兩國更廣泛的雙邊關係上。」

中國外交部及國防部未回應路透社的置評請求。

印度新聞網站ThePrint在外交部記者會後報導，印中軍方的巡邏隊7月底時在阿魯納查邦（ArunachalPradesh）一座邊境村莊達克欣（Taksing）附近正面相遇。

中國以藏南稱呼阿魯納查邦，並聲稱其屬於西藏南部；印度則表示該邦是其完整且不可分割國土的一部分。

根據報導，這起事件發生在東喜馬拉雅地區的印度控制地帶，距離邊界約2.5公里；兩軍相遇後，中國部隊隨後撤離。然而8月初時，中方人員重返該地區並搭起數頂帳篷。

此外，路透社看到一封當地居民福利團體上月26日致函地方政府的信件，信中指控中方人員藉由占據他們在邊境地區的重要土地，迅速擴大勢力。

不過，印度國防部負責阿魯納查邦的發言人駁斥相關報導，「這些說法毫無根據，也未經查證」。

印度

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