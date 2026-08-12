印尼海軍澄清與共軍演練：交會演習非作戰性質

中國大陸國防部昨天宣布，共軍與印尼海軍8月中旬將在台灣東部海域舉行通航演練，引發關注。印尼海軍回覆中央社指出，該國軍艦結束在俄羅斯的演習後，返國途中將與沿途國家進行「交會演習」，並非作戰性質，是通過他國水域時的一項海軍傳統。

中國國防部11日宣布，8月中旬，海軍紅河艦將與印尼海軍「萊」號護衛艦在「台島以東海域」舉行通航演練，重點展開通訊操演、海上補給等科目演練。

外交部上午發布新聞稿指出，針對中國再次無視國際規範與責任，進一步升高區域緊張情勢，外交部對於中方恣意妄為、不負責任的行為予以嚴厲譴責。作為區域負責任的成員，台灣將秉持捍衛疆土的一貫立場，積極維護台灣東部海域的主權及主權權利，並協力區域各方，共同確保相關海域航行自由與區域的安全穩定。

印尼海軍資訊服務處處長通古爾（Tunggul,M.Han.）今天透過聲明回覆中央社指出，KRI I GustiNgurah Rai-332艦（印尼海軍「萊」號護衛艦）在結束俄羅斯海參崴演習後，返回印尼的途中將與沿途國家進行「交會演習」（PASSEX）。

通古爾表示，這些演習本質上並非作戰性質，而是在通過他國水域時進行的一項普遍海軍傳統。

他強調，這些「交會演習」活動也是各國海軍普遍開展的友好交流，旨在體現海軍袍澤情誼以及軍艦所承載的海事外交。印尼自由且積極的外交政策，為與任何國家展開互利合作提供機遇，其中包括與多個國家進行「交會演習」活動。

「交會演習」是兩國或多國海軍在海上相遇時所進行的聯合訓練。其主要目的是增進各國海軍之間的溝通、默契與合作能力，以應對聯合救援或海上安全任務。