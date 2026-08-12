暖心一幕！哥倫比亞強震公寓倒塌 民眾協力瓦礫堆中徒手救出2月大嬰兒

哥倫比亞本月10日發生規模7.4強震，西部城市卡利一座公寓倒塌，所幸在眾人齊心協力下，成功救出受困瓦礫堆下的2個月大男嬰沙羅孟（Salomon）及其父親，為持續進行的救援行動帶來振奮人心的一幕。

美國有線電視新聞網（CNN）訪問了拍下救援男嬰影片的哥倫比亞男子歐索里奧（Brian OsorioZuluaga），他表示自己在地震後跑出位在卡利（Cali）的辦公室，騎機車趕回家途中，一棟倒塌的5層樓公寓迫使他停下腳步。

這是哥倫比亞10幾年來最強烈的一次地震，公寓裡的居民和鄰居紛紛逃到街上，歐索里奧說：「有人還穿著睡衣，有人在哭泣，其他人則是嚇呆了。」

儘管被警告可能發生瓦斯外洩，歐索里奧仍走近瓦礫堆並大聲呼喊，希望能找到生還者。

他突然叫周圍的人安靜下來，碎石堆裡傳出幾不可聞的微弱聲音。他們聽到一個男人說：「我在這裡，身邊還有一個嬰兒。」

歐索里奧描述，他和幾個人開始徒手搬動瓦礫，希望盡快救出兩人，但一大塊水泥板擋住去路。

他回憶：「我們第一次嘗試時沒辦法抬起水泥板，然後我們大家一起再試一次，一、二、三，往上抬！」

然而這塊水泥板太重，無法直接挪開，奧索里奧也擔心底下還有更多受困者。一些人將水泥板頂起，其他人則幫忙清出讓嬰兒脫困的路徑。

歐索里奧說：「你可以看到嬰兒小小的頭就在那裡，當時他的臉因無法呼吸而有點發紫。我們開始清除瓦礫後，嬰兒慢慢開始呼吸，臉色也逐漸恢復正常。」

歐索里奧拍攝的影片記錄了這場驚險救援。影片畫面顯示，嬰兒被小心翼翼拉出瓦礫堆，身上的嬰兒服滿布灰塵；一名男子側身躺在嬰兒身邊，他的手臂在流血，且仍有一半身體困在水泥板下。

根據哥倫比亞當地媒體，這名男子是嬰兒的父親，而嬰兒的母親與叔叔目前仍下落不明。

歐索里奧指出，嬰兒首先交到他手中，然後再轉交給警察送往救護車。他們接著開始營救那名男子，這對父子最後均成功獲救。

歐索里奧告訴CNN：「團結就是力量，因為沒有人能獨自抬起那麼大又那麼重的石塊。」

「與其站著不動，不如採取行動，每一點力量都能有所幫助。」