軍方也參一咖？俄羅斯黑寡婦盯上戰死補償金 嫁人2天就送丈夫當砲灰

俄羅斯近期傳出一種特殊的「斂財方式」，某些女性特別鎖定準備上戰場的男性，迅速與他們結婚，再等丈夫戰死後領取高額補償金。這些冷酷「收割」的女性被俄羅斯媒體稱為是「黑寡婦」，而且人數還在不斷增加。

據ODDITYCENTRAL報導，俄羅斯政府規定，士兵若在戰場死亡，配偶或最親近的家屬可獲得至少500萬盧布（約新台幣194萬元）的補償金，部分案件甚至超過800萬盧布（約新台幣311萬元）。本來是用來保障陣亡士兵家人的制度，卻被用來當成「死亡生意」。

CNN採訪聖彼得堡一名37歲女子瑪麗亞（Maria）。她的父親日前在烏克蘭前線遭槍擊身亡，但她直到父親過世後才發現，父親生前不僅偷偷加入俄軍，還娶了一名比自己小22歲的女子。

兩人結婚才短短兩天，瑪麗亞的父親便被送往戰場。父親陣亡後，那名瑪麗亞從未見過、甚至從未交談過的「繼母」，隨即領走了丈夫的死亡補償金，讓瑪利亞無法接受。

「我到現在還在震驚，無法接受發生的一切。」瑪麗亞說，她一度以為這只是一場惡夢，醒來才發現一切都是真的；她甚至從沒和那名女子說過話，第一時間就懷疑自己遇上了騙局。

所謂「黑寡婦」並非俄羅斯網路上的秘密，網路上甚至流傳房仲談論此類婚姻的影片。一名房仲曾公開嘲諷，女子只要嫁給參戰男子，丈夫戰死後便能拿到800萬盧布，「很多女人現在就是靠這個買便宜公寓，這就是生意。」這番言論引發眾怒，房仲遭當局起訴，被判緩刑並要求向參戰士兵及其妻子道歉。

令人震驚的是，部分案件甚至疑似有軍方人員參與。俄羅斯濱海邊疆區曾調查一起案件，一名准尉聯合一名中士和軍方會計，招募男性後替他們安排結婚，再將其送往高風險前線服役，疑似就是為了在士兵戰死後，獲取高額補償金。