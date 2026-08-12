泰國內閣通過校園安全計畫 警擴大調查槍手社交環境

曼谷近郊上週發生校園槍擊案後，泰國內閣昨天通過7項校園安全計畫，包括加強搜查校園內的武器、毒品及其他危險物品，以強化全國校園安全。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國教育部長巴瑟（Prasert Jantararuangtong）表示，相關措施包括設立校園安全保護中心，加速制定有關校園安全及電子設備使用的基本法，同時搜查武器、毒品及其他危險物品，並為學生、教師和教職員提供心理健康諮詢。

泰國一名14歲男孩上週開槍殺害祖父母，接著前往帖詩琳學校暖武里分校（Debsirin Nonthaburi School）槍殺多人，最後飲彈自盡。此案造成9人身亡、20多人受傷，是泰國近4年來最嚴重的致命大規模槍擊事件。

該法案草案於8月10日至9月9日期間進行公聽會，之後將提交國會審議。學校將被劃為安全區，各校必須擬定緊急應變計畫、演習，並與警方及其他機構協調合作。

早前，根據當局宣布的校園安全方案，共分為短期與長期2個部分，短期措施包括在發生槍擊案的學校派駐心理師，協助學生、教師及家長。另外在該校復課當天將舉辦心理復原活動，並暫時關閉案發教室，同時設置家長觀察區。長期措施則是在90天內制定全國統一的校園安全標準。

巴瑟表示，受影響的師生將在事發後1個月、3個月及6個月接受心理健康評估，包括創傷後壓力症候群篩查。巴瑟也向受害者及其家屬表達慰問，並表示「安全」始終是教育部的首要任務。

與此同時，警方正擴大調查範圍，以查明網路內容及嫌犯的社交環境是否促成槍擊事件。

發生校園槍擊案的暖武里府警察局長德查拉皮（Dechrapee Kongdee）表示，調查人員已聯絡科技犯罪偵查局及美國聯邦調查局，以取得線上遊戲平台「機器磚塊」（Roblox）的社群媒體資料。

調查人員查出，泰國境內有4至5人曾在網路上與嫌犯聯繫並一起玩遊戲，警方已經復原已刪除的紀錄，以重建嫌犯的網路活動時間軸，並釐清相關人員之間的聯繫。

德查拉皮表示，嫌犯經常玩戰鬥類遊戲，不過，警方尚未排除任何可能的動機或促成因素，包括霸凌及嫌犯所處的整體社交與家庭環境。

泰國公共電視台（Thai PBS）則報導，發生槍擊案的帖詩琳學校暖武里分校在臉書宣布，原訂8月18日復課將改採線上授課，並持續至8月31日，同時呼籲家長在子女居家學習期間予以督導，並關注其學習情況。

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