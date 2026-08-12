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王毅近期將訪韓 南韓外交部：預計討論朝鮮半島議題

中央社／ 首爾12日專電
大陸外交部長王毅。 歐新社
大陸外交部長王毅。 歐新社

對於中國外交部長王毅可能在這個月訪韓，南韓外交部今天表示，目前確切行程韓中雙方正在協調當中，這次王毅訪韓，預計會針對韓中關係、朝鮮半島局勢等議題進行討論。

之前有韓媒報導，中國外交部長王毅將於19日至20日左右訪問南韓，預計將與南韓外交部長趙顯舉行韓中外長會談，外界也預測，王毅將依照慣例拜會總統李在明。

南韓外交部今天召開外媒例行記者會，對於王毅的訪韓行程，外交部官員表示，因為目前仍在協調當中，還沒有最終確定的行程。不過外交部指出，可以確定的是王毅會在近期訪韓，「一旦行程確定，將對外公布。」

外交部指出，去年在APEC期間中國國家主席習近平訪韓之後，李在明今年1月也赴中訪問，「我們政府與中國一直保持這樣緊密的溝通，特別是關於朝鮮半島局勢，一直以來，進行密切的協商。」

外交部指出，「我們一直要求中國在朝鮮半島局勢、以及朝鮮半島和平穩定上發揮建設性作用，而中國方面也持續表明將發揮此類作用的立場。」至於北韓核武問題，外交部官員也強調，韓中政府一直在進行溝通。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）近日在社群媒體上指出，最多將有5萬名北韓軍人被派往俄羅斯，呼籲南韓協助強化烏克蘭防空能力。

對此外交部表示，北韓、俄羅斯之間的軍事合作是直接關係到安全的問題，也是違反聯合國安理會決議的行為，南韓政府持「北韓、俄羅斯軍事合作應立即中止」的立場，並正密切關注相關動向。

至於烏克蘭的支援請求，外交部指出，南韓對各國提供國防物資的原則，必須在考量國內法律與政策的情況下進行。外交部官員也強調，政府這段期間在能源、基礎建設、醫療衛生、教育等領域提供支援，今後也將繼續討論協助恢復烏克蘭和平與重建方案。

王毅 南韓

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