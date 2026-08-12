愛沙尼亞總統大選9月登場 法務總長獲執政黨力挺

愛沙尼亞總統選舉將於9月舉行，目前各政黨正協商候選人。國會議長胡薩爾表示，現任法務總長馬迪塞已表態，若獲得足夠國會議員支持，願意參選總統。愛沙尼亞聯合執政的改革黨與愛沙尼亞200，及社會民主黨已表態支持馬迪塞。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）10日報導，胡薩爾（Lauri Hussar）在國會長老會會議後表示，馬迪塞（Ulle Madise）已確認願意參選，接下來各國會黨團將蒐集支持她參選的議員連署。

馬迪塞任職愛沙尼亞法務總長多年。據ERR報導，馬迪塞已致函胡薩爾表示，如果足夠多數的國會議員認為她應以總統身分繼續為國家服務，她願意參選。

愛沙尼亞總統由間接選舉產生。總統首先由101席國會選出，候選人須取得至少21名國會議員提名，當選則須獲得至少68票，也就是國會2/3多數。如果國會無法選出總統，選舉將交由國會議員及107名地方政府代表組成的選舉人團階段進行。

ERR報導，目前聯合執政的改革黨（Reform Party）與愛沙尼亞200（Eesti 200），及社會民主黨（SDE）等3黨支持馬迪塞。保守人民黨（EKRE）則推出黨內元老、前內政部長赫米（Mart Helme）參選。不過，EKRE目前在國會席次不足21席，因此恐無法單獨完成候選人提名。

報導指出，除了馬迪塞及赫米，外交官漢索（Hannes Hanso）、企業家勞爾（Indrek Laul）、歐盟官員魯特（Maive Rute）及塔林理工大學校長蘭德（Tiit Land）均已表示願意參選。現任總統卡里斯（Alar Karis）不參與競選連任。

2026年愛沙尼亞總統選舉首輪投票將於9月2日舉行，候選人提名自8月21日開始。

愛沙尼亞總統任期5年，總統雖不直接掌握政府行政權，但負責代表國家、任命政府組閣人選、公布法律，並在國防及外交等憲政事務上具有一定職權。