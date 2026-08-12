混合攻擊威脅日益升高 德國擬推動情報機構改革

德國政府預計將於今天提出國家情報機構重大改革計畫，賦予情報機構從事秘密行動及應對外來威脅的廣泛新權力。

法新社報導，這項歷經數月討論的改革，將放寬現行嚴格規範；這些規範長期以來很大程度將德國情報機構限制在蒐集情資及提交報告。

總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的執政聯盟主張，當局必須強化情報機構權力，以因應敵對外國勢力、恐怖組織及網路犯罪分子構成的威脅。

德國官員指控莫斯科對德國發動包括破壞、間諜活動及散播假訊息在內的「混合」攻擊。德國是俄烏戰爭中烏克蘭主要軍事支持者之一。

國會情報監督委員會主席亨里希曼（MarcHenrichmann）告訴法新社：「我們正處於一場不僅涉及俄羅斯、也涉及其他行為者的混合衝突之中。因此，我們的情報機構也必須與時俱進，並保持領先。」

他指出，德國過去的審慎作法使其「落後形勢」，無法適當為歐洲安全做出貢獻。

亨里希曼指出近期一連串事件，包括上週萊比錫機場傳出發現一架載有炸藥的無人機，凸顯推動德國情報機構改革的重要性。

他指出：「我們面臨的是完全不按規則行事的對手。他們無視法律與秩序。他們的目標不僅是對西方、歐盟及德國施壓，還要最好是讓我們屈服。」

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，德國已投入破紀錄資金重建軍隊；亨里希曼等人認為，情報機構也有必要擴大權限。

根據改革提案，情報機構可能獲准發動網路攻擊，例如使敵對勢力使用的外國資訊系統癱瘓，或封鎖資金流動。