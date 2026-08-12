快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

混合攻擊威脅日益升高 德國擬推動情報機構改革

中央社／ 柏林12日綜合外電報導
德國總理梅爾茨。歐新社
德國總理梅爾茨。歐新社

德國政府預計將於今天提出國家情報機構重大改革計畫，賦予情報機構從事秘密行動及應對外來威脅的廣泛新權力。

法新社報導，這項歷經數月討論的改革，將放寬現行嚴格規範；這些規範長期以來很大程度將德國情報機構限制在蒐集情資及提交報告。

總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的執政聯盟主張，當局必須強化情報機構權力，以因應敵對外國勢力、恐怖組織及網路犯罪分子構成的威脅。

德國官員指控莫斯科對德國發動包括破壞、間諜活動及散播假訊息在內的「混合」攻擊。德國是俄烏戰爭中烏克蘭主要軍事支持者之一。

國會情報監督委員會主席亨里希曼（MarcHenrichmann）告訴法新社：「我們正處於一場不僅涉及俄羅斯、也涉及其他行為者的混合衝突之中。因此，我們的情報機構也必須與時俱進，並保持領先。」

他指出，德國過去的審慎作法使其「落後形勢」，無法適當為歐洲安全做出貢獻。

亨里希曼指出近期一連串事件，包括上週萊比錫機場傳出發現一架載有炸藥的無人機，凸顯推動德國情報機構改革的重要性。

他指出：「我們面臨的是完全不按規則行事的對手。他們無視法律與秩序。他們的目標不僅是對西方、歐盟及德國施壓，還要最好是讓我們屈服。」

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，德國已投入破紀錄資金重建軍隊；亨里希曼等人認為，情報機構也有必要擴大權限。

根據改革提案，情報機構可能獲准發動網路攻擊，例如使敵對勢力使用的外國資訊系統癱瘓，或封鎖資金流動。

德國

相關新聞

茶葉袋裝2萬美元！陸企高層涉賄賂澳洲聯邦公職人員 在機場遭逮捕

一名中國籍男子涉嫌在澳洲商務會議中，將裝有2萬美元現金的茶葉袋交給澳洲聯邦公職人員，隨後在雪梨機場遭逮捕。澳媒指，男子為中國大陸太陽能業者古瑞瓦特的澳洲市場經理，目前仍遭羈押。

軍方也參一咖？俄羅斯黑寡婦盯上戰死補償金 嫁人2天就送丈夫當砲灰

俄羅斯近期傳出一種特殊的「斂財方式」，某些女性特別鎖定準備上戰場的男性，迅速與他們結婚，再等丈夫戰死後領取高額補償金。這些冷酷「收割」的女性被俄羅斯媒體稱為是「黑寡婦」，而且人數還在不斷增加。

哥倫比亞傳好消息 32歲女子強震後36小時獲救

哥倫比亞西部發生規模7.4強震後，搜救人員今天從一棟倒塌建物的殘骸中救出一名32歲女子，令現場精疲力竭的救難團隊歡聲雷動...

隨行媒體淪「誘餌」毫不知情 川普祕密更換專機掀4大爭議

華盛頓郵報10日晚間率先報導川普總統7月出席北約峰會後離開土耳其飛往英國時，因顧慮來自伊朗的安全威脅，祕密更換飛機。這起撲朔迷離的「飛機掉包」(switcheroo)事件，引發許多現實問題與爭議，包括：川普與白宮持續撒謊、國會未被告知國安威脅、媒體和工作人員在不知情下被當成誘餌、白宮試圖壓制相關報導還向記者發出傳票等等。

從休達到MAGA 反移民勢力再起

西班牙在北非的飛地休達，近日因大批移民自摩洛哥方向湧入，再度成為歐洲政治的壓力測試場。表面上，這是一場歐洲南部邊境的人道與移民危機；但更深層看，休達危機不只挑戰歐盟團結，也儼然成為美國MAGA陣營以及全球保守派強化反移民政治的最佳案例。

美副總統一通電話要烏克蘭停炸黑海油輪 澤倫斯基為何肯點頭？

英國金融時報報導，烏克蘭官員表示，美國副總統范斯7月31日致電烏克蘭總統澤倫斯基，要求停止攻擊黑海上的非俄籍船舶以及裏海管線聯盟（CPC）設施。華府擔心，烏方鎖定載運哈薩克原油、進出俄羅斯新羅西斯克港的油輪，將進一步擾亂油市，並損害雪佛龍、埃克森美孚等美企的利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。