從缺逾8個月 中國同意日本駐重慶總領事案

中日關係去年底陷入低潮後，中方同年12月起拒絕同意日本駐重慶總領事的人事。日媒今天引述消息人士披露，中國在本月以總領事「代理」的型式，批准外務省官員西海茂洋上任。

日本首相高市早苗2025年11月在國會「台灣有事」的答詢激怒北京當局之後，中方陸續呼籲中國公民避免赴日，並從嚴管制銷往日本的稀土類商品。消息人士透露，兩國關係陷入低潮之際，「中國藉此刻意刁難」。

日本駐重慶總領事高田真里去年12月轉任瀋陽總領事之後，日本駐重慶總領事就一直從缺。從缺期間由日本駐重慶總領事館的第二號人物首席領事，代理總領事的職務。

日本電視台（Nippon TV）報導，中方先前一直不同意日本駐重慶總領事的繼任人選，使這個職位罕見地從缺逾8個月。而這項人事案也成為雙方懸而未解的問題之一。

日本電視台採訪相關人士後得知，日本政府要求外務省官員西海茂洋接任重慶總領事，中國政府本月已經同意他進入中國後，西海茂洋已就任日本駐重慶總領事代理。

儘管中方尚未批准西海茂洋擔任總領事，日本政府消息人士認為，「這意味著中國政府終於妥協，釋出正面訊號」。

「日本經濟新聞」報導，日本在中國設有6間總領事館，其中重慶總領事館的業務範圍涵蓋1市3省，包含重慶市、四川省、雲南省、貴州省；業務內容為支援當地日本企業，以及核發簽證，還有確保日僑安全。

報導指出，若總領事懸缺，就難以派出位階等同當地政府官員的人交涉，會使雙方難以溝通或展開經濟與文化交流。此外，這也導致無法派出總領事接待人員。例如，重慶總領事館今年1月在成都市舉辦會議時，就由派駐在北京的日本大使金杉憲治前往當地，代理總領事職務。