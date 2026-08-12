快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

哥倫比亞傳好消息 32歲女子強震後36小時獲救

中央社／ 哥倫比亞皮瑞拉11日綜合外電報導
哥倫比亞發生強震，32歲的拉戈（藍色毛毯）在廢墟下被困36小時後獲救。法新社
哥倫比亞發生強震，32歲的拉戈（藍色毛毯）在廢墟下被困36小時後獲救。法新社

哥倫比亞西部發生規模7.4強震後，搜救人員今天從一棟倒塌建物的殘骸中救出一名32歲女子，令現場精疲力竭的救難團隊歡聲雷動，親屬也激動歡呼，期盼能尋獲更多生還者。

哥倫比亞地質單位指出，昨天這場地震是該國21世紀以來記錄到最強烈的地震。美國地質調查所（USGS）指出，地震深度為107公里，震央位於太平洋沿岸、人口稀少的喬可省（Choco）聖荷西德帕爾馬（San Jose del Palmar）附近，全國主要城市都有震感。

法新社報導，由於震央以南的重災區卡利（Cali）地方官員更正了先前的統計，當局將死亡總數下調至216人。

震後，士兵、消防隊員與志工持續在哥倫比亞西部多處倒塌建物中搜尋生還者。

哥倫比亞「時報」（El Tiempo）報導，32歲的拉戈（Daniela Largo）在震央以東的里沙拉達省（Risaralda）皮瑞拉市（Pereira）廢墟下被困36小時後獲救，當她被包著藍色毛毯救出時，救難人員互相擁抱，親友們喜極而泣。

拉戈的母親培瑞斯（Sandra Milena Perez）告訴法新社：「我們本來快要絕望了，後來接到一通電話。」

培瑞斯表示，一位當地居民在瓦礫下聽到求救聲，並和鄰居共同搬移碎石，直到專業救難團隊趕到現場。

「多虧了他，今天我們才能開心地團聚。」她說，女兒的12歲兒子「還在家裡等著媽媽回來」。

在皮瑞拉和卡利，救難人員動用起重機、搜救犬和重型機具在倒塌建築中搜尋，同時志工組成人鏈，以徒手方式清理瓦礫，希望能救出仍被壓在坍塌結構下的人。

救難人員每隔幾分鐘就朝瓦礫堆呼喊，傾耳細聽是否有回應。

對許多家庭來說，這場絕望的搜尋逐漸轉為守夜。

龔薩雷茲（Jorge Gonzalez）站在皮瑞拉一處倒塌建物旁說：「我阿姨住在那裡，她還埋在瓦礫下。」他說：「我昨天就來，一直沒離開，直到找到她的遺體前我都不會走。」

從空中望去，卡利多個社區已被夷為平地，原本的房舍與公寓僅剩一片灰色瓦礫。

不少生還者因家園受損或擔心餘震，選擇夜宿戶外。

也有人難以接受數十年來辛苦建立的家園毀於一旦。

79歲的艾薩特（Jaime Alzate）說：「你花了4、50年賺錢，好不容易才擁有那間苦心經營的小屋，結果幾天內就全沒了。」

強震 哥倫比亞 地震

延伸閱讀

數十年來最猛烈！哥倫比亞強震增至224死 救難人員持續尋找生還者

哥倫比亞7.4強震已知254死 救援隊爭分奪秒搜尋生還者

哥倫比亞強震 增至224死、3000失聯

哥倫比亞強震釀132人死亡、570人受傷 志工徒手搶救倖存者

相關新聞

茶葉袋裝2萬美元！陸企高層涉賄賂澳洲聯邦公職人員 在機場遭逮捕

一名中國籍男子涉嫌在澳洲商務會議中，將裝有2萬美元現金的茶葉袋交給澳洲聯邦公職人員，隨後在雪梨機場遭逮捕。澳媒指，男子為中國大陸太陽能業者古瑞瓦特的澳洲市場經理，目前仍遭羈押。

軍方也參一咖？俄羅斯黑寡婦盯上戰死補償金 嫁人2天就送丈夫當砲灰

俄羅斯近期傳出一種特殊的「斂財方式」，某些女性特別鎖定準備上戰場的男性，迅速與他們結婚，再等丈夫戰死後領取高額補償金。這些冷酷「收割」的女性被俄羅斯媒體稱為是「黑寡婦」，而且人數還在不斷增加。

哥倫比亞傳好消息 32歲女子強震後36小時獲救

哥倫比亞西部發生規模7.4強震後，搜救人員今天從一棟倒塌建物的殘骸中救出一名32歲女子，令現場精疲力竭的救難團隊歡聲雷動...

隨行媒體淪「誘餌」毫不知情 川普祕密更換專機掀4大爭議

華盛頓郵報10日晚間率先報導川普總統7月出席北約峰會後離開土耳其飛往英國時，因顧慮來自伊朗的安全威脅，祕密更換飛機。這起撲朔迷離的「飛機掉包」(switcheroo)事件，引發許多現實問題與爭議，包括：川普與白宮持續撒謊、國會未被告知國安威脅、媒體和工作人員在不知情下被當成誘餌、白宮試圖壓制相關報導還向記者發出傳票等等。

從休達到MAGA 反移民勢力再起

西班牙在北非的飛地休達，近日因大批移民自摩洛哥方向湧入，再度成為歐洲政治的壓力測試場。表面上，這是一場歐洲南部邊境的人道與移民危機；但更深層看，休達危機不只挑戰歐盟團結，也儼然成為美國MAGA陣營以及全球保守派強化反移民政治的最佳案例。

美副總統一通電話要烏克蘭停炸黑海油輪 澤倫斯基為何肯點頭？

英國金融時報報導，烏克蘭官員表示，美國副總統范斯7月31日致電烏克蘭總統澤倫斯基，要求停止攻擊黑海上的非俄籍船舶以及裏海管線聯盟（CPC）設施。華府擔心，烏方鎖定載運哈薩克原油、進出俄羅斯新羅西斯克港的油輪，將進一步擾亂油市，並損害雪佛龍、埃克森美孚等美企的利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。