委內瑞拉原住民領袖遭綁架殺害 人權組織籲徹查究責

非政府人權組織「委內瑞拉人權教育行動計畫」（Provea）今天指出，一名本月遭哥倫比亞游擊隊從委內瑞拉南部礦業城鎮綁架的原住民領袖，已經被發現死亡。

法新社報導，Provea表示，「委內瑞拉荷維族（JiviEkunay）領袖羅德里格斯（Julio Rodriguez）遭暗殺事件已獲確認。他被疑似哥倫比亞革命軍（FARC）分裂派成員綁架，已被扣押8天。」

根據Provea統計，自2010年以來，已有超過48名分屬Pemon、Warao、Jivi、Yanomami、Piaroa及Wayuu等族原住民遭殺害。Provea表示，涉案者包括「安全部隊人員及非國家行為者，包括疑似FARC及全國解放軍（ELN）分裂派成員」。

Provea呼籲當局對此事展開「調查，並迅速制裁」相關責任人。

資源豐富的委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量。

此外，委國礦區也蘊藏黃金、鑽石及稀土等資源。這些地區大多由武裝幫派或游擊隊控制，包括FARC及ELN等勢力。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在華府施壓下，今年4月推動通過新的採礦法，鼓勵私人投資，尤其是海外投資者進入。

不過，專家表示，武裝團體的控制使投資環境複雜化，也令外國資金望而卻步。