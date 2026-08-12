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日本長崎與熊本地震 規模推估4.9無海嘯威脅
日本長崎縣與熊本縣今天下午1時5分（台北時間中午12時5分）許，發生推估規模4.9地震，觀測到最大震度4，這起地震無海嘯威脅。
日本放送協會（NHK）報導，根據氣象廳觀測，震央位在熊本縣天草與蘆北地區、深度約10公里。
觀測到最大震度4的地區包括長崎縣諫早市、雲仙市，還有熊本縣八代市、上天草市、宇城市、天草市、美里町、蘆北町。
觀測到震度3的區域為長崎縣島原市、大村市、南島原市、熊本市西區與南區、人吉市、水俁市、宇土市、大津町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、冰川町、津奈木町、多良木町、五木村、山江村、球磨村、朝霧町、苓北町，
觀測到震度3的地區也包含宮崎市、宮崎縣小林市、椎葉村、鹿兒島縣出水市、薩摩川內市、長島町。
九州其他地區如福岡縣、佐賀縣、大分縣，以及本州地區的山口縣與四國地區的高知縣，則觀測到震度1到2不等的搖晃。
日本熊本縣7月28日曾經發生規模7.1強震，熊本縣宇城市與冰川町當時觀測到最大震度7，熊本縣等地曾經接獲海嘯注意警報。
氣象廳指出，地震活動依舊頻繁，呼籲當地民眾這一個月左右，留意最大震度5弱以上的地震。
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