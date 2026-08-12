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繼多倫多槍擊後 美駐加拿大領事館再遭炸彈威脅

中央社／ 哈利法克斯11日綜合外電報導

加拿大警方今天指控一名男子對美國駐哈利法克斯領事館發出炸彈威脅。這是今年美國駐多倫多領事館發生兩起槍擊案後，涉及美國駐加拿大外交機構的最新一起安全事件。

美聯社報導，哈利法克斯（Halifax）地區警方昨天上午發現與犯嫌阿薩凱雷（Ali Assakereh）相關的車輛停在領事館附近後，隨即對市中心數條街道進行人員疏散。警方表示，車內有一個丙烷罐，以及數個疑似裝有易燃液體的容器。

警方表示，54歲的阿薩凱雷原定出庭接受省級法院審判，被控發出威脅及擾亂公共秩序。警方說，他們是在9日晚上接獲該起威脅通報。

爆裂物專家隨後判定車內物品不會對公眾安全構成威脅，疏散令已於10日下午撤銷。

美國駐渥太華大使館發言人10日表示，在警方調查持續進行期間，美方官員不會對安全議題發表評論。

哈利法克斯這起案件發生前，美國駐加拿大最大城市多倫多的領事館今年也遭遇兩起槍擊案。

今年3月，有兩人向位於多倫多市中心的領事館連開數槍，造成建築物受損，所幸無人受傷。加拿大皇家騎警（RCMP）將該起攻擊事件認定為國家安全事件。

該領事館於7月27日再次成為攻擊目標，當時有人向建築物開了一槍。多倫多警方隨後逮捕一名19歲男子與一名15歲少年，並表示調查人員正在調查此案與更廣泛的受雇槍手網絡之間的關聯。事件中無人受傷。

目前當局並未表示哈利法克斯威脅事件與多倫多槍擊事件之間存在任何關聯。

加拿大 炸彈 多倫多

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