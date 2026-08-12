印度航空客機空中急墜案 機師傳大麻檢驗呈陽性

印度當局今天表示，調查人員正在檢視與上週印度航空（Air India）一架客機在空中大幅急降相關的證據。當地媒體報導，這架班機機師的大麻檢測呈陽性反應。

法新社報導，這架當時載有137名乘客與8名機組人員的空中巴士A320客機，本月4日從泰國普吉島（Phuket）起飛前往印度首都新德里後不久，飛行高度突然驟降約91公尺，隨後安全降落於新德里。

印度航空事故調查局（Aircraft Accident InvestigationBureau, AAIB）表示，這起事件造成24人受傷，數字高於航空公司先前通報的17人。

印度航空事故調查局指出，目前正「致力於系統性收集、保存與檢視所有相關的技術、營運、醫療及人為因素證據」。

航空事故調查局透過聲明表示，將「致力進行獨立、透明且專業的調查」。

與此同時，印度媒體報導指出，這架班機的正駕駛未通過第2次藥物篩檢。

新德里電視台（NDTV）引述匿名消息來源報導，這名機師曾「吸食大麻」。

報導指出，兩名機師皆已遭到停飛，等待調查結果。

印度航空今天表示，無法對報導的檢測結果置評，因為當局尚未與公司分享飛行後篩檢的調查結果。

印度航空發言人表示，「我們將視需要持續配合相關當局的調查」，並補充說公司會定期對機組人員進行藥物檢測。

這起事件是印度航空在一連串挫折後尋求革新營運之際所面臨的最新挑戰。

印度航空一直面臨中東衝突帶來的干擾，以及持續存在的營運壓力。

2025年6月，印度航空一架飛往倫敦的171號班機從印度阿默達巴德（Ahmedabad）起飛後不久墜毀，造成機上242人中除1人外全數罹難，並導致地面19人喪生，使公司聲譽遭受重大打擊。

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