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失言連連民調陷拉鋸 紐總理通過信任投票暫解危機

中央社／ 威靈頓12日綜合外電報導

紐西蘭總理盧克森今天宣布，他在自家黨團會議的信任投票中順利過關，獲黨內議員「完全支持」。隨11月7日大選逼近，盧克森因頻頻失言，令外界對他的領導地位有所質疑。

綜合路透社與法新社報導，盧克森（ChristopherLuxon）今年4月也曾挺過一次信任投票，但因經濟成長疲軟，他領導的國家黨（National Party）民調支持度持續低迷，加上他發生一連串失言事件後，個人聲望也不斷下滑。

盧克森今天上午在威靈頓召開緊急實體會議，會後發表簡短聲明：「今天上午在我們的黨團會議上進行了針對我領導權的信任投票，我獲得了黨團的完全支持…我們黨團團結一致，決心贏得這場選舉。」

隨著紐西蘭經濟陷入困境、失業率創11年新高，通膨率高於央行1%至3%的目標區間，國家黨支持度下滑。多數民調顯示，國家黨以些微差距落後於工黨（Labour），但11月7日的大選結果仍難以預料。

根據1News Verian今天公布的民調顯示，盧克森支持率17%，較前一次下滑1個百分點，但仍領先工黨黨魁希普金斯（Chris Hipkins）的15%。

在發生一連串公開失言事件後，盧克森的領導能力再次成為焦點，像是在沒有諮詢黨內同僚的情況下，就針對國家選舉制度可能進行公投一事發表評論。

曾任紐西蘭航空（Air New Zealand）執行長的盧克森，也曾在商業場合中對企業主表示要「像個大人」，而不是指望政府協助。

投票 民調 總理 紐西蘭

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