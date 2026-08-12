日本抗議北韓又射彈 研判飛彈飛行約690公里

日本防衛省宣布，北韓今晨5時59分左右，從北韓東岸附近發射至少1枚彈道飛彈，研判已落在日本專屬經濟區（EEZ）外側，並估計飛彈飛行約690公里、最高高度約90公里。

「讀賣新聞」與日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省（相當於國防部）也表示，目前尚未傳出有飛機或船隻受損的消息。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）研判，發射地點為北韓東部元山（Wonsan）地區，而飛彈飛行700公里以上。

北韓本月6日，才剛發射過1枚彈道飛彈。

日本防衛大臣小泉進次郎今天上午在防衛省告訴媒體，「北韓的行動威脅到我國與國際社會的和平與安全。這是攸關國民安全的重大問題」。他也表示，已經透過北京的大使館，表達嚴正抗議。

這是日本防衛省今年第7次公布北韓發射彈道飛彈，或可能為彈道飛彈的物體。

日相高市早苗今天上午6時過後已下達3點指示：要求全力蒐集與分析資訊，以及提供日本國民迅速且確實的資訊，並致力確認飛機與船舶的安全，還有為不測的事態做好萬全準備。