巴西家暴法20週年 各界籲落實改革保障女性人權

巴西聖保羅市10日晚間在拉丁美洲紀念館舉行盛大紀念活動，慶祝「瑪麗亞達潘雅法」（Lei Maria da Penha）頒布20週年。這部家暴防治法自2006年生效以來，象徵巴西保障女性人權的重要進展，但各界同聲呼籲持續改革，確保法律真正落實。

活動由「聖保羅市婦女之家」主辦，吸引社會各界人士參與。典禮中不僅向多位長期投入反家暴工作的專業人士與社會領袖致敬，也舉行座談，回顧法律推行20年來的進展與挑戰。

聖保羅市長努尼斯（Ricardo Nunes）攜夫人出席，他在致詞中指出，市政府投入大量資源，但若不進行修法並加強各方協作，恐難取得實質成效。

台灣僑社慈善機構「愛之贈予」（Amor se Doa）創辦人支黃秀莉受邀出席，強調暴力不分性別、階層、形式，法律量刑修改非常重要，呼籲社會對暴力行為採取「零容忍」態度。

台灣僑社之友、前聖保羅城市安全局局長寶莉娜（Elza Paulina）則在獲頒表揚時強調，這份榮譽象徵集體抗爭的價值，呼籲持續努力保障女性尊嚴與平等。

「瑪麗亞達潘雅法」於2006年8月7日正式頒布，名稱源自巴西女藥劑師瑪麗亞達潘雅（Maria da PenhaMaia Fernandes），她在1983年遭遇兩次企圖殺害未遂。巴西因該案遭國際組織譴責，最終促成立法。

此法徹底改變過去僅以「捐贈食物籃」等輕微處罰應對家暴的現象，並明確承認5類暴力形式：身體、心理、性、財產及道德。主要進展包括緊急保護措施、強制加害人離家，以及設立專責法庭與警局。

然而，最新統計顯示挑戰仍嚴峻。聖保羅州警政廳數據指出，2026年上半年共發生142起女性遭殺害案件，僅6月份即有2099件保護令遭違反。其中，州內鄉鎮地區案件增加顯著，首府聖保羅市則呈下降趨勢。專家認為，雖然數字反映女性更勇於舉報，但也凸顯根深蒂固的性別歧視仍在挑戰法律效力。

專家指出，20年來「瑪麗亞達潘雅法」在保障女性人權方面成效顯著，但數據提醒社會必須持續深化改革，確保法律落實，才能真正實現女性免於暴力的生活。

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