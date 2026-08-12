利比亞國民軍情報首長遇刺 美協調統一計畫恐受阻

掌控利比亞東部及南部的國民軍（LNA）今天聲明指出，國民軍軍事情報部門負責人曼蘇里（Fawzi al-Mansouri）在昨天一場汽車炸彈襲擊中身亡。

軍方聲明指出，曼蘇里車上遭人安裝爆裂物，他昨晚離開清真寺時，車上炸彈被引爆。

據報導，事件發生在利比亞東部城市班加西（Benghazi）。

利比亞2011年時任總統格達費（Muammar Gaddafi）被推翻，此後國內陷入戰亂，政權一分為二。

目前利比亞分裂為兩個政府：一是設於的黎波里（Tripoli）的政府，由德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）擔任總理，獲聯合國承認；另一是設於班加西（Benghazi）的政府，以哈夫塔（Khalifa Haftar）為首，獲國民軍支持。

●疑幕後指使具作戰力

哈夫塔之子哈立德（Khaled Haftar）於聲明中告訴法新社，相關單位已展開調查，並表示「有跡象顯示這是一起卑劣的恐怖主義手法」。

哈夫塔家族致力掌控區域，試圖營造穩定形象，此一事件讓哈夫塔陣營受到重挫。

英國風險分析公司維里斯科楓園（VeriskMaplecroft）分析師金尼爾（Hamish Kinnear）告訴法新社：「在國民軍的地盤上，發生如此高招的攻擊，等同對哈夫塔陣營的維安能力重力一擊。」

當局尚未查明犯案者身分。此案也顯示班加西陣營的情報能力受到高度威脅。

金尼爾又說：「必須有相當高明的情報能力，才能成功鎖定曼蘇里如此重要的人物，這顯示幕後主使者具備相當的作戰能力。」

●擾亂美國調協計畫

值此之際，美國正在推動調解計畫，試圖統一利比亞行政權，此計畫獲得國民軍公開支持。

金尼爾指出，「事件對於美國想要統一利比亞的計畫不利」，並說在美方計畫路線下，雙方「都不太可能對各自目前的地位長久滿意。一場新的、不穩定的權力鬥爭可能很快就會浮現。」

利比亞問題專家哈查維（Jalel Harchaoui）表示，這起遇刺事件將「擾亂，或至少延後」美方斡旋的協議。

哈查維解釋：「美方協議核心有兩點：一是維持班加西方面的高度安全，二是對高階軍官來說，凡效忠哈夫塔的接班人薩達姆（Saddam Haftar）就能獲得班加西陣營的庇護。」但曼蘇里在清真寺外遇襲身亡，動搖了這兩項基礎。

的黎波里政府則發出聲明，譴責這起針對曼蘇里的「恐怖攻擊」，強調「不論任何一方的立場或聯盟，他們對襲擊曼蘇里事件均予以譴責」。

哈夫塔之子哈立德的辦公室稍後也告訴法新社說，當局逮捕一個「正在班加西準備從事破壞行動的恐怖分子團體」，但未說明此案是否與曼蘇里遇害有關。