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哥倫比亞7.4強震已知254死 救援隊爭分奪秒搜尋生還者

中央社／ 皮瑞拉市/卡利11日綜合外電報導
哥倫比亞救難人員正加緊在斷垣殘壁中尋找倖存者。路透
哥倫比亞救難人員正加緊在斷垣殘壁中尋找倖存者。路透

哥倫比亞遭規模7.4強震侵襲，已造成至少250人死亡。救援隊今天在西部災區堆積如山的瓦礫中挖掘，並不時要求現場保持安靜，以便聽見仍可能被困在倒塌建築物下生還者求救的聲音。

路透社報導，這次地震是本世紀襲擊哥倫比亞最具破壞性的地震。根據受災城市提供的報告，截至當地時間今天上午死亡人數已達254人。其中，位於咖啡產區腹地的皮瑞拉市（Pereira）有101人死亡，哥倫比亞第3大城市卡利市（Cali）有95人死亡。

位於靠近震央、面向太平洋的森林地區喬可省（Chocó），許多原住民社區仍然沒有電力或基本公共服務，使救援工作更加困難。

這次地震發生在新任總統艾思普雷雅（Abelardo DeLa Espriella）就職僅數天後。他前往災區勘災，並承諾向失去家園的人民提供經濟援助。

救援隊從昨晚一直工作到今天，利用起重機、挖掘機以及徒手挖掘瓦礫。他們組成人鏈，傳遞裝滿碎石瓦礫的桶子，持續搜尋被困在建築物中的民眾。

社群媒體網紅加勒戈（Jose Gallego）剛抵達皮瑞拉機場時地震便發生了。他當時正在錄製直播影片，拍下劇烈搖晃的畫面；他蜷縮在桌子底下，天花板一部分掉落下來，他說：「當時有人受傷、流血、尖叫，並試圖聯絡家人。」

截至今天清晨，當地已陸續發生近100次餘震。加勒戈徹夜未眠，表示自己待在空曠地方，以防發生餘震。「我徒步穿過整座城市，花了兩個小時，眼前的景象令人難以置信。那就像是一場惡夢成真」。

地震摧毀住宅區，並在其他建築物留下深深裂縫，數以千計民眾無家可歸。許多家庭正等待地方政府評估建築物是否安全，以決定能否返回。在卡利市，居民在街道上煮飯，並從廢墟中搶救能夠找到的物品。

強震也破壞重要基礎設施。民航當局因設施受損關閉6座機場，另有數十條道路也受到影響；多個地區電力、供水、醫療及電話服務中斷，其中喬可省情況尤其嚴重。

美國表示已撥款1550萬美元，用於緊急住所、食物、保護措施及災害損失評估。美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）則表示，如果哥倫比亞提出要求，他們已準備提供5000萬美元重建援助。

聯合國表示，他們正努力增加在咖啡產區的地面部署，並已準備好儲備糧食，以協助因地震失去家園的人。

由於一些受災最嚴重地區通訊仍然不穩定，官員表示，全面掌握災情及確認最終死亡人數可能還需要數天時間。

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