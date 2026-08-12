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義國丹麥總理聯名 籲歐盟強化外部邊境管制

中央社／ 赫爾辛基12日專電

數萬移民7月下旬湧入西班牙北非飛地休達（Ceuta），引發歐洲新一輪移民政策攻防。義大利總理梅洛尼與丹麥總理佛瑞德里克森日前聯合聲明，拒絕非法移民無節制地進入歐洲，呼籲歐盟在第三國設立遣返中心。

兩人並向歐盟執委會（European Commission）發出公開信，另獲20個成員國元首連署，合計22國表態，為這波危機以來規模最大的同步發聲。

據Politico報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）10日在臉書（Facebook）官方帳號發布「致歐洲的聯合訊息」聲明中坦承兩人「政治背景截然不同，並非每件事都意見一致」，但強調非法移民帶來的負面衝擊「無可否認」，包括犯罪率攀升、公共服務承受壓力及民眾信任流失。「一般民眾為不受控制的移民付出過高代價，已持續太久」。

梅洛尼所屬的義大利兄弟黨（Brothers of Italy）屬右翼政黨，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則來自中間偏左的社會民主黨（Social Democrats）。儘管政治立場懸殊，兩人已多次在移民議題上聯手。休達危機爆發後，她們向歐盟執委會聯合發出公開信，要求即刻強化外部邊境管制，擴大驅逐出境規模。

這場危機中，大批移民在短時間內越過摩洛哥邊境湧入西班牙飛地。義大利隨即宣布對從西班牙入境旅客實施邊境管制。據哥本哈根郵報（The CopenhagenPost）報導，佛瑞德里克森亦揚言考慮將西班牙逐出申根區（Schengen），西班牙總理桑切斯（PedroSánchez）對此強烈譴責。

義大利在推動境外遣返機制上已有先例，卻持續遭遇法律阻礙。據歐洲新聞台報導，義大利此前在阿爾巴尼亞設立遣返中心作為移民政策先行計劃，先後遭義國法院多次駁回，設施迄今幾乎空置。歐盟今年稍早通過的新移民法，已將第三國遣返中心模式正式納入規範。

此次聯合聲明亦將管控訴求延伸至合法居留移民。兩位總理皆表示，遵守法律必須與尊重歐洲價值觀並行，「不只適用於非法移民，也適用於在歐洲各國合法居住的數百萬外籍公民」。聲明並稱，「我們都以歐洲的基督教文化遺產為榮，願意守護它」，期待移居歐洲者不以歐洲人不認同的生活方式強加於人。

丹麥 歐盟 邊境管制

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