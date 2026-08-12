美前陸戰隊員遭俄拘留4年獲釋 川普曝與普亭交涉

CNN 11日報導，多名官員表示，遭俄羅斯拘留的32歲前美國陸戰隊員吉爾曼（Robert Gilman）因健康狀況引發嚴重擔憂，已基於人道理由獲釋。

美國總統川普在真實社群發文指出，吉爾曼「於拜登政府執政期間的2022年遭俄羅斯監禁。我與普亭總統討論後，俄羅斯已同意釋放他，很大程度上是基於人道考量。我們感謝這項決定，俄羅斯也未要求以任何人作為交換，並未換囚。」

川普表示，吉爾曼將於當晚抵達華府的安德魯斯空軍基地，他的代表將到場迎接。川普還透露，兩人剛剛通話，「他只有一個要求，就是降落後來一個超棒的起司漢堡。我會負責搞定！」

吉爾曼於2022年1月被捕，俄方指稱他當時喝醉並與警察發生衝突，最後被判處4年半徒刑。為吉爾曼家屬奔走的「全球觸及」組織（Global Reach）策略長萊布森（Eric Lebson）否認這項說法，表示吉爾曼遭警方毆打、身體不適，並意外踢到警察。

目前尚不清楚川普與普亭何時討論吉爾曼一案。一名美國官員表示，普亭已批准赦免吉爾曼。克里姆林宮特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）也表示，吉爾曼已「基於人道理由」獲釋。吉爾曼的姊妹哈德森（Lexie Hudson）則感謝川普「救了我哥哥一命」。

吉爾曼的支持者及家屬先前擔心，據稱遭受身心折磨的他已「瀕臨死亡」。萊布森上周透露，吉爾曼6周多前陷入「解離性木僵」（dissociative stupor）。知情人士表示，吉爾曼能夠說話但無法行走，目前正接受醫療照護，並由專用醫療飛機載回美國。

美國國務卿魯比歐歡迎吉爾曼獲釋，但表示川普政府仍要求其他遭不公正拘留的美國人立即獲釋，包括哈伯德（Stephen Hubbard）。國務院表示，吉爾曼已被認定遭錯誤拘留，希望他的獲釋能促使其他遭俄羅斯不公正拘留的美國人獲釋。